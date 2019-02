La directiva de Alianza Lima considera que el arbitraje del partido que sostuvieron ante Sporting Cristal los perjudicó, motivo por el cual presentarán una queja a la Conar contra de Victor Hugo Carrillo, así lo anunció Cesar Torres, miembros del comité deportivo del club, a una radio local.

"Presentaremos una queja formal ante la CONAR por Víctor Hugo Carrillo porque, si queremos un torneo de buen nivel, todos tenemos que mejorar. Y cuando digo todos, me refiero a jugadores, directivos, periodistas, árbitros y la propia afición. No vetaremos a Carrillo pero hay que darle nivel a la situación, simplemente queremos que los árbitros no estén condicionados y solo impartan justicia", señaló Torres.

Torres, además, remarcó sus opiniones respecto a una supuesta presión de los rimenses sobre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido al patrocinio que la empresa de cervecería vinculada al club brinda al torneo.

"Nos vimos perjudicados por el gol en offside y la expulsión de Fuentes, además de la agresión de Pacheco. Esto sucede por la presión que Sporting Cristal ejerce dentro de la FPF, que ahora se encarga de organizar el campeonato. El año pasado Federico Cúneo dijo que Carrillo era hincha de Alianza Lima y eso, aunque no lo crean, hoy pasa factura. Realmente me preocupan esas presiones tomando en cuenta que Cristal es el auspiciador principal de la FPF junto a Coca Cola", sentenció Torres.

Como se recuerda, Alianza Lima cayó de visita ante Sporting Cristal en medio de la polémica por la expulsión de Aldair Fuentes y un gol en fuera de juego de Fernando Pacheco que le dio la victoria a los celestes.

La expulsión de Aldair Fuentes

El gol polémico de Fernando Pacheco