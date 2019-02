Neymar se emocionó al hablar sobre su amistad con Lionel Messi [VIDEO]

Neymar está en Brasil recuperándose de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que lo mantiene alejado de los terrenos de juego. El delantero brasileño concedió una entrevista a TV Globo donde conversó sobre su pasado en el Barcelona y la relación que creó con Lionel Messi durante su estancia en el conjunto azulgrana. El video fue subido en YouTube.

La estrella del PSG no pudo ocultar su emoción cuando fue consultado sobre su amistad con Messi y aseguró que el rosario siempre estuvo dispuesto a apoyarle en los momentos más difíciles, tal como se aprecia en el video de YouTube.

"Cuento esta historia para todo el mundo, que en el momento que más necesité de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo, llegó y me dio cariño", contó Neymar, en un adelanto al programa Esporte Espectacular que se emitirá al completo el próximo 3 de marzo. Agregó que en sus primeros días en Barcelona, el “10” azulgrana le dijo que no fuera tímido y que no tuviera miedo de él, ni de nadie del club. "Estoy aquí para ayudarte”.

Según medios españoles, ‘Lio’ le habría pedido que regrese al club donde ganó 10 títulos en cuatro temporadas. El atacante de 27 años afirmó, con la voz entrecortada por la emoción, que es algo "difícil". "Es difícil, es difícil, siendo sincero es muy difícil porque Leo fue un tipo muy especial para mí en el Barcelona", reconoció Neymar quien salió del ‘Barza’ a mediados del 2017 por una cifra récord de 222 millones de euros.

Por otro lado, Neymar reveló que estuvo dos días llorando en casa tras la nueva lesión que sufrió en el pie derecho el pasado 23 de enero. Según comentó, su regreso a los campos estaría previsto para a mediados de abril y jugar los cuartos de final de la Champions League, siempre y cuando el PSG supere al Manchester United, después de haber ganado 0-2 en Old Trafford.