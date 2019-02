'Noche Crema en Trujillo' no será transmitido por televisión ni por Facebook

Universitario de Deportes se prepara para presentar a su plantel 2019 por segunda vez, en lo que se ha denominado la 'Noche Crema Trujillo'. Este innovador concepto que descentraliza la presentación oficial del equipo crema, tendrá como partido de fondo al cuadro 'merengue' enfrentando a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche.

Sin embargo, una mala noticia ha llenado de tristeza a los hinchas 'cremas' que no podrán asistir al evento, pues el club ha confirmado que el partido no será televisado. Según el área de prensa del cuadro estudiantil, la decisión de no transmitir el cotejo es enteramente de Gol Perú, empresa dueña de los derechos televisivos de los clubes de la Liga 1 del fútbol peruano. La opción de que el encuentro pueda ser visto mediante Facebook también quedó descartada por un tema de derechos.

Por otro lado, Universitario de Deportes informó que la presentación en Trujillo tendrá una tónica similar a la que se llevó a cabo en el estadio Monumental, con show de luces, un mosaico en las tribunas y una presentación personalizada para cada jugador del plantel 2019.

Además, las entradas en formato físico ya se pusieron a la venta. De las de 16 mil localidades disponibles, ya se vendieron alrededor de 8 mil en formato web, por lo que se espera que el resto se agote en las próximas horas. El partido entre Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo será este sábado 9 de febrero a las 7:30 pm. (hora peruana).