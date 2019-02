Nicolás Córdova sobre salida de Alexis Mendoza de Cristal: "No es algo normal"

Entre colegas se apoyan. La salida de Alexis Mendoza de Sporting Cristal sigue generando comentarios a todo nivel. El director técnico colombiano estuvo al mando de los 'rimenses' por solo 26 días y dirigió nada más que dos partidos.

La razón oficial habla sobre un problema de documentación con un miembro de su comando técnico, sin embargo ha trascendido en muchos medios que el verdadero motivo han sido diferencias en su estilo de entrenamiento y en la forma en que juega el equipo. Sea como fuere, el estratega colombiano ha encontrado apoyo donde tal vez no lo esperaba.

El director técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, se pronunció sobre este caso, solidarizándose con el entrenador colombiano. El chileno se mostró extrañado por la forma en que Mendoza salió del cargo dejando en claro que la situación sucedida en tienda rimense no es normal.

“La verdad, no tengo todos los argumentos como para hacer una evaluación de lo que pasó. No es algo normal. Pero nuestra profesión está cada vez más difícil, está muy perversa porque no tenemos la posibilidad de perder un partido amistoso”, señaló Córdova.

Alexis Mendoza no llegó a debutar en un partido oficial con Sporting Cristal, solo dirigió un partido amistoso en Ecuador ante Emelec, encuentro en el que los 'bajopontinos' perdieron 2-0, y en la presentación del equipo ante Cantolao donde ganaron por 2-1.