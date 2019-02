¿Quién ganará el Super Bowl 2019? Claudio Pizarro dio a su favorito

Hoy se disputará el Super Bowl 2019 EN VIVO. Fanáticos de todo el mundo esperan ver el encuentro entre New England Patriots y Los Angeles Rams. Incluso, Claudio Pizarro se atrevió a dar su favorito como futuro ganador del Super-Tazón.

Pese a que los Patriotas tienen la chance de ganar la final por la National Football League (NFL), el delantero peruano consideró que los Carneros pueden ganar el partido del Super Bowl.

“Creo que los Rams ganan todo ahora”, expresó el jugador de Werder Bremen en una entrevista para el canal del equipo alemán, acompañado de su compañero estadounidense Josh Sargent, fanático del club de California.

Sin embargo, hay que mencionar que Claudio Pizarro no es fanático de los Carneros ni de los Patriotas, sino de los Seattle Seahawks, que no llegaron al Super Bowl LIII al quedar eliminados en la primera ronda de los playoffs de la NFL, frente a Dallas Cowboys.

El ‘Bombardero de los Andes’ había recibido la camiseta del equipo de Washington en el 2007, cuando estuvo con Chelsea en Estados Unidos. Los Seahawks les entregaron regalos a todos los jugadores de los ‘Blues’. Además, su jugador favorito es Russell Wilson.

“Todavía tengo el jersey viejo. Y uno nuevo del mariscal de campo Russell Wilson. También tengo un casco. Pero nunca me puse eso”, expresó el delantero peruano.

No obstante, Claudio Pizarro se perderá el Super Bowl 2019 entre Patriots vs Rams, dada la diferencia de horario entre Estados Unidos y Alemania, además que Werder Bremen se enfrentará a Borussia Dortmund. “Jugamos contra Dortmund durante la semana en la Copa Alemana”, expresó, “pero me pondré al día cuando la carrera termine”.