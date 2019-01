Arquero de Emelec: "Nosotros no sabíamos que iba a entrar un hincha" [VIDEO]

Lo que debió ser un hecho anecdótico terminó convirtiéndose en un conflicto entre dos de los equipos más importantes de Perú y de Ecuador respectivamente. La presencia de un hincha de Emelec, ingresando a jugar los últimos minutos del partido de presentación ante Sporting Cristal ha causado indignación en tienda 'rimense'.

La situación ha llevado al club de La Florida a cancelar el partido ante el cuadro ecuatoriano por 'La Tarde de la Raza Celeste'. Al respecto, se pronunció el portero de Emelec, Esteban Dreer, quien comentó sobre lo sucedido en la 'Noche de la Explosión Azul'.

"Esto lo hemos hecho anteriormente, el año pasado también se hizo pero se había comenzado con el hincha en la cancha, esta vez entró faltando poco para que acabe el partido cuando iba 3-0 y eso fue lo que molestó a los jugadores", aseguró Esteban Dreer para el programa radial Exitosa Deportes.

Además, Dreer aseguró que ni él ni sus compañeros sabían que un hincha iba a ingresar a jugar unos minutos al campo de juego, en un hecho que tomó con naturalidad pues ya lo habían hecho anteriormente.

"Nosotros lo hicimos el año pasado, no sé si al rival se le comunicó. Nosotros no sabíamos que iba a entrar el hincha", indicó el golero.

Asimismo, Dreer fue muy cauto para comentar sobre la cancelación del partido de revancha que se iba a jugar este domingo en Lima. "Yo ahí no me puedo meter, lo que me compete es el fútbol, es lamentable porque os viene bien jugar", sentenció.