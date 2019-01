Royal Rumble 2019: cartelera, hora y canal para ver el esperado evento de la WWE

Royal Rumble 2019 EN VIVO | El Royal Rumble 2019 es uno de los eventos PPV del WWE Universe más esperados por millones de personas. Este se realizará el domingo 27 de enero desde el Chase Field de Phoenix, Arizona y será transmitido en México, España, Estados Unidos y toda Latinoamérica a través de WWE Network y Fox Premium.

Sin embargo, el Royal Rumble 2019 no solo significa el enfrentamiento entre 30 luchadores, sino también diversos duelos por campeonatos de la WWE. Por ejemplo, Brock Lesnar defenderá su título como campeón universal frente a Finn Balor, mientras que Daniel Bryan se medirán ante AJ Styles.

La división femenina también será protagonista en el Royal Rumble 2019. Ronda Rousey pondrá en juego su campeonato contra Sasha Banks y Asuka hará lo propio ante Becky Lynch, la luchadora que está de moda entre los seguidores de la WWE.

Cabe señalar que los ganadores del Royal Rumble 2019, tanto en la división masculina como en la femenina, tendrán la gran oportunidad de competir por uno de los campeonatos máximos de la WWE.

¿Cuándo es el Royal Rumble 2019?

El Royal Rumble 2019 será la trigésima segunda edición de Royal Rumble, evento de PPV producido por la WWE. Se llevará a cabo este 27 de enero de 2019 en el Chase Field de Phoenix, Arizona. El tema oficial es "We got the power" de Zayde Wolf.

Royal Rumble siempre es el primer evento que realiza la WWE en el año y los ganadores tienen la posibilidad de medirse contra los campeones más importantes de la empresa.

Recordemos que el Royal Rumble es el cuarto evento más importante de la WWE después de WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series.

El primer Royal Rumble se realizó el 24 de enero de 1988 en Hamilton Ontario, y tuvo como ganador a Jim Duggan. Un año después, este evento se convirtió en el primer Pay-Per-View (PPV) y Pat Patterson recibió los créditos por inventar este tipo de pelea.

Horario del KickOff Royal Rumble 2019

KickOff Royal Rumble 2019 en Argentina: 20:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Brasil: 20:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Chile: 20:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Colombia: 18:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Ecuador: 18:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en España: 24:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Estados Unidos: 18:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en Perú: 18:00 horas.

KickOff Royal Rumble 2019 en México: 17:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019

Horario del Royal Rumble 2019 en Argentina: 21:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Brasil: 21:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Bolivia: 20:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Chile: 21:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Colombia: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Costa Rica: 18:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Cuba: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Ecuador: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en España: 01:00 horas del lunes 28 de enero.

Horario del Royal Rumble 2019 en Estados Unidos: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en El Salvador: 18:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Guatemala : 18:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Honduras: 18:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Nicaragua: 18:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Panamá: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Paraguay: 21:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Perú: 19:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Puerto Rico: 20:00 horas

Horario del Royal Rumble 2019 en República Dominicana: 20:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Uruguay: 21:00 horas.

Horario del Royal Rumble 2019 en Venezuela: 20:00 horas.

¿Dónde transmitirán el Royal Rumble 2019?

El Royal Rumble 2019 se transmitirá a través de Fox Premium en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica. En caso no cuentes con este paquete, puedes acceder al evento desde WWE Network, el cual es un servicio de paga para ver este y todo los eventos de la WWE.

En caso quieras seguir el minuto a minuto del Royal Rumble 2019, también puedes ingresar a la web de La República y ahí te enterarás de todos los detalles del esperado evento de la WWE.

¿Cómo ver gratis en vivo y en directo el Royal Rumble 2019?

Si eres de las personas que no cuenta con el paquete de Fox Premium, te contamos que puedes ver gratis en vivo, en directo y HD el Royal Rumble 2019. Solo tienes que registrarte en WWE Network y activar el mes gratis que dan a todos los nuevos usuarios. En caso desees continuar usando este aplicativo, deberás pagar 9.99 dólares mensualmente.

Esta es la mejor opción para aquellos amantes de la WWE ya que no solo tendrán acceso al Royal Rumble 2019 sino que también podrán ver todo tipo de contenido de la empresa de los McMahon.

Cartelera del Royal Rumble 2019

- Brock Lesnar vs Finn Bálor por el Campeonato Universal de Raw.

- Daniel Bryan vs AJ Styles por el Campeonato Mundial de SmackDown.

- Royal Rumble Masculino.

- Royal Rumble Femenino.

- Ronda Rousey vs Sasha Banks por el Campeonato de Mujeres de Raw.

- Asuka vs Becky Lynch por el Campeonato de Mujeres de SmackDown.

- The Bar vs The Miz & Shane McMahon por el Campeonato de Parejas de SmackDown.

- Buddy Murphy vs Akira Tazawa vs Kalisto vs Hideo Itami por el Campeonato de Peso Crucero.

- Rusev vs Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos

Royal Rumble 2019: participantes del match masculino

Participantes confirmados: R-Truth, John Cena, Randy Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali y Titus O'Neil.

Royal Rumble 2019: participantes del match femenino

Participantes confirmados: Carmella, Natalya, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mickie James, Alicia Fox, Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega, Charlotte Flair, Naomi, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss y Lacey Evans.