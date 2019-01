DT de Willan II celebra fichaje de Renato Tapia: "Nos hará más fuertes"

Luego de anunciar a Renato Tapia como nuevo integrante de Willem II de Holanda, el entrenador del club Adrie Koster se refirió a su nuevo pupilo con optimismo, revelando las expectativas que le genera el reciente fichaje.

“Renato Tapia es un muy buen jugador, muy técnico. Pienso que nuestro equipo será más fuerte con él. Tiene una técnica muy buena, en lo táctico también", expresó Koster al diario ‘El Bocón’.

Pero no fue todo, pues la versatilidad del ‘capitán del futuro’ es una de las cualidades que el comando técnico de su actual equipo enfatizó, y es que, aseguró que conoce de su trabajo tanto en la primera línea, como en la zaga defensiva.

"Tapia tiene un montón de cualidades que harán que nuestro equipo mejore. Yo hablé con él sobre la posición. Él puede jugar en varias. Será muy útil al equipo", manifestó el estratega de 64 años.

Por su lado, el 'Cabezón' no ocultó su emoción al saber que encaja en los planes que tiene el comando técnico del Willem II.

"Me siento bien. Ha sido bueno (primer entrenamiento) y he conocido a los chicos. Ya hablé con ellos y poco a poco los voy a conocer. Es un buen grupo, algunos hablan español y me va a ayudar. Ya hablé también con el técnico y al final de esta semana sabré cuál será mi rol", expresó Tapia.