Óscar Vílchez hace inusual pedido para no ser confundido con cómico peruano [FOTO]

Hizo un llamado a los hinchas que lo confunden en las calles. Óscar Vílchez, exjugador de Alianza Lima usó su red social para realizar un pedido especial a sus seguidores luego de ser confundido con su hermano, Walter Vílchez y con el cómico Carlos Vílchez, más conocido como la ‘Carlota’.

El pupular ‘Neka’ Vílchez envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter detallando los momentos incómodos que pasa en las calles cuando le cambian de nombre.

“Amiguitos: Yo no soy Walter Vílchez, el popular ‘Pacho’, es mi hermano. Tampoco soy Carlos Vílchez, la popular ‘Carlota’, es un gran cómico peruano. Si me van a pedir una foto, mínimo que sepan quién soy, para que no me hagan sufrir de esa manera”, sugirió el nuevo jugador del Alianza Universidad.

Lo mejor estaba por venir. Jhoel Herrera, jugador del Real Garcilaso se sumó al pedido de Óscar Vílchez y comentó que también era confundido en sus redes sociales.

“Te entiendo hermano, a mí me confunden con Luis Advíncula y no sean malos pues, estoy más arreglado que él. Yo ya les digo si amigo yo soy el Rayo Bolt. Si no puede hay que seguirles la corriente. Saludos hermano”, comentó defensa de 38 años.

La respuesta de Luis Advíncula no se hizo esperar, por el mismo medio, el lateral del Rayo Vallecano tomó con humor y lo expuesto por Herrera y le envió un mensaje: “Felizmente a mi nadie me confunde contigo negro feo jajajajajajajaja”, escribió el seleccionado peruano.

Estas interacciones entre los tres jugadores se viralizó y los usuarios de las redes sociales se sumaron para ‘trolearlos’