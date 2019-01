Juventus vs Bologna EN VIVO ONLINE: ¿Dónde y cuándo ver el partido por Copa Italia? [GUÍA TV]

VER EN VIVO Juventus vs Bologna se miden HOY por los octavos de final de la Copa Italia en el estadio estadio Renato Dall’Ara. El partido está programado para las 2:45 p.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo por DirecTV Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Juventus se fue al receso de la Serie A más líder que nunca tras vencer a la Sampdoria en la última fecha por 2-1 con doblete de Cristiano Ronaldo. El equipo de Massimiliano Allegri se ubica en la primera casilla con 53 puntos, sacándole una ventaja de 9 unidades al Napoli, su máximo perseguidor.

El astro portugués de 33 años sigue envuelto en un escándalo extradeportivos por haber presuntamente violado a una mujer estadounidense. Ahora la policía de Las Vegas le ha pedido a las autoridades italianas una muestra de ADN de CR7. El entrenador de la ‘Juve’ respaldó a su jugador pero prefirió no ahondar en el tema.

⚽ @Cristiano ha participado en el 47% de los goles de la Juventus esta temporada (22 de 47 goles)



📝 15 goles y 7 asistencias #BolognaJuve pic.twitter.com/l0OKvllZ4y — JuventusFC (@juventusfces) 12 de enero de 2019

"Se ha entrenado bien, volvió descansado, lo necesitaba tras cuatro meses muy duros. No hablo de cuestiones privadas. Veo a Cristiano Ronaldo tranquilo y sereno, el resto, no soy yo el que debe hablar", declaró Allegri.

Mientras que el Bologna es totalmente lo contrario del Juventus. ‎El 'Felsinei' no gana hace cinco fechas por la Serie A tras dos empates y tres derrotas, la última por 3-2 frente a Napoli, y se ubican en el puesto 18 de la zona de descenso con 13 puntos.

El equipo de Filipo Inzaghi requiere de un triunfo en casa contra la Juventus para limpiar el mal comienzo de temporada y recuperar al plantel para salir del fondo. “Jugaremos en casa contra el mejor equipo de Europa, debemos ser capaces de hacerlo bien y expresarnos lo mejor posible".

Juventus vs Bologna: posibles alineaciones | Copa Italia

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Kean y Cristiano Ronaldo.

Bologna: Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Soriano, Pulgar, Svanberg, Mbaye: Palacio y Destro.

