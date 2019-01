El adiós de una leyenda

El silencio reinó por varios minutos en la sala de prensa de Melbourne-Australia. Andy Murray, aquel tenista que se dio el lujo de vencer a Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, anunció que todo se terminó para él, que su historia en el tenis llegó a su fin. “No puedo más”, inmediatamente el escocés rompió en llanto ante la atónita mirada de los hombres de prensa.

Una frase que fue un misil que destruyó el ambiente de fiesta que se vivía en el Open Australia. “Creo que hay posibilidades de que el Abierto de Australia sea mi último gran torneo”, acotó Andy.

¿Cuál es la razón? El 8 de enero del 2018, Murray se sometió a una operación para combatir una lesión a la cadera, lastimosamente el tiempo pasó y no pudo recuperarse. “Puedo jugar con límites, pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos”.

Nació en Escocia, pero creció en España. Aunque su corazón está en Inglaterra, un país donde pudo conseguir su primer título como tenista profesional y ahora luchará para que sea el lugar donde se retire. “Me gustaría poner fin a la competición en Wimbledon, pero no estoy seguro de que vaya a poder hacerlo”.

A los 31 años y con la ilusión de recuperar el rótulo del ‘número 1’, posición que llegó a alcanzar en el 2017, reconoció que no puede seguir disfrutando de las competiciones. “Puedo jugar. Puedo ser un jugador, pero no puedo aguantar partidos largos. Es muy duro, ya no me divierto”.

Por ahora, el objetivo es seguir luchando para llegar a competir en el Campeonato de Wimbledon y despedirse de una carrera de ensueño. “Hablé con mi equipo para llegar hasta Wimbledon, pero no tengo claro si es posible pasar este momento delicado”. Con lágrimas en los ojos, muestras de dolor al momento de caminar, se despidió Andy Murray de la sala de prensa.

Novak Djokovic se pronunció al respecto. “Lo duro que es verle sufrir”, dijo. Mientras que el argentino Juan Martín del Potro le pidió no darse por vencido. “Por favor, no dejes de intentarlo. Sigan luchando. Puedo imaginar tu dolor y tu tristeza. Espero que puedas superar esto”, expresó. ❧

palmarés