Gianna Velarde ya es una ganadora

Una moto con el número 130 llega a su destino y de allí desciende una joven de 24 años que no deja de sonreír y solo busca a quien poder abrazar. No era la meta final, apenas era el primer recorrido del Rally Dakar 2019, pero ella ya se sentía ganadora. Se demostró una vez más que la perseverancia es el mejor camino para alcanzar un sueño.

Su carácter de niña rebelde le ha ayudado a sacar fuerzas que ni ella misma se imaginaba que tenía para poder vencer al cáncer de ganglios. Sin embargo, paradojas de la vida, este terrible episodio que vivió a los 15 años la impulsó a que realice lo que le dictaba su corazón: manejar motos. La protagonista de esta historia que da una lección de vida es Gianna Velarde, quien ahora hace historia por ser la primera peruana que participa en la categoría motos.

Recordar esos complicados momentos hace valorar cada minuto, cada segundo. “Al enterarme de eso fue una pesadilla porque lo primero que pensé es que iba a morir. El proceso fue demasiado duro. Llegué a perder hasta 10 kilos. Mis padres fueron mi fuerza”, dice Velarde, quien de pronto expulsa una sonrisa, porque llegó a su mente el recuerdo de que su mamá luchó para convencerla de que no participara en el Dakar, pero fue en vano.

Es admirable como esta joven que hace nueve años tuvo que soportar 16 quimioterapias y 32 radioterapias nunca se rindió y ahora como anécdota cuenta cómo nació su pasión por los fierros. “Cuando estaba afrontando esta terrible enfermedad, mi papá me llevó a correr por los cerros. Yo lo hacía con mi peluca larga porque amaba mi cabello largo. Montar moto para mí es una filosofía de vida y me enseñó a ser fuerte. A valorar aun más la vida. Creo que he podido demostrarme a mí misma y a la gente que nada nos puede vencer”. Una lección que todos debemos tener en cuenta.

Su carácter aguerrido es disimulado por su apariencia y sus dotes para la conducción en un programa de Youtube: “En julio se oficializa que el Dakar será en el Perú y ese día entrevisté a Fernanda Kanno, Aníbal Aliaga y otros pilotos. Sabían de mi pasión por la moto y me animaron. Como soy aventurera acepté”.

Gianna Velarde hizo su debut, montada en su moto de marca KTM, y terminó la primera etapa del Dakar 2019, que solo se realiza en nuestro país, con lo cual llegó a Paracas; sin embargo, pasó un pequeño susto porque se perdió.

“Me distraje por saludar a la gente. Me perdí como media hora pero encontré el camino (risas). Estoy complacida con mi participación. En mi primer especial ha sido un buen manejo. Me he sentido muy cómoda”, señala la aguerrida Gianna, que se ha preparado de manera especial para el rally más complicado del mundo.

Esta estudiante de Marketing Estratégico e instructora de motos para niños con cáncer de bajos recursos habló sobre lo difícil que es esta competencia. “Un error y el mundo se te viene encima y se derrumba todo el esfuerzo realizado. Quiero que este debut sea inolvidable”.

Que el Dakar sea 100% en el Perú hace que tenga un sabor especial para Gianna. “Es increíble que por primera vez en la historia este Dakar sea 100% peruano y sobre todo porque hay mucha participación femenina. Es un Dakar histórico y hay que aprovecharlo”. Gianna ve al frente y se vislumbra pura velocidad. ❧

en cifras

2015

tuvo su primera carrera de motos y fue en Tarapoto.

24

años tiene Gianna Velarde, quien es la segunda mujer peruana en competir en el Rally Dakar.