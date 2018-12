Nilson Loyola: así fue su primer día como jugador del Goiás [VIDEO]

Un futbolista peruano más en extranjero. Nilson Loyola jugará una temporada en el Goiás de Brasil y fue presentado este jueves como flamante jale del conjunto 'Alviverde'.

El lateral izquierdo de la selección peruana le mandó un mensaje a todos los 'torcedores' del Goiás, club recién ascendido al Brasileirao 2019. Se trata del primer club internacional donde jugará Loyola.

"Muchas gracias a ustedes. La verdad me siento muy feliz de venir a Goiás que es el club más grande del oeste de Brasil. Un saludo para todos los torcedores, estoy muy contento de representar a este gran club", indicó Nilson Loyola en una entrevista que publicó la institución en su cuenta de Youtube.

El jugador peruano definió su estilo de juego para que puedan conocerlo mejor los hinchas del 'Alviverde'.

"Me califico como un jugador rápido, tengo bastantes cosas de defensivo y ataque, más me gusta estar en posición de ataque ya que en mis anteriores clubes he jugado también de extremo o delantero. Intento hacer lo mejor en cada juego para poder satisfacer los gustos de los torcedores", agregó el jugador de 24 años.