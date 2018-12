Conductora de Gol Perú respondió tras polémica broma de Roberto Chale

Después de vivir un incómodo momento durante la Premiación a lo mejor del fútbol peruano, organizado por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), la conductora de Gol Perú, Talía Azcarate respondió en su cuenta oficial de Facebook luego de la polémica broma que le realizó Roberto Chale.

“Que esta tendencia positiva se mantenga y cada vez seamos más mujeres en un ámbito que solía ser casi netamente masculino, porque justamente no es una cuestión de género, sino de conocimiento, preparación y mucho esfuerzo. Dejemos de lado comentarios desatinados que no vienen al caso y centrémonos en cosas que valen la pena , el respeto es un valor fundamental que hay que aprender a cultivar. Show must go on”, señaló Azcárate en su cuenta de Facebook.

El incidente ocurrió en la gala del Torneo Descentralizado 2018 que estaba dirigida por Talía Azcarate y Martín Cassana. En ese momento se iba a entregar el premio al Mejor DT del año, los candidatos eran Mario Salas de Sporting Cristal, Pablo Bengoechea de Alianza Lima y Victor Rivera de Deportivo Municipal, por lo que Roberto Chale fue invitado para que otorgar la distinción.

El exentrenador de Universitario de Deportes subió al estrado, agarró el micrófono y soltó una frase dirigida para la conductora de Gol Perú. “Me cuenta el 'cabezón' (Martín Cassana) que eras una buena jugadora”, comentó Chale. Inmediatamente, Azcárate, visiblemente incómoda, respondió: “Así es, en el verde, siempre, hay que aclarar”.

Sin embargo, Chale siguió con su polémica broma y agregó: “en todas las canchas”. La periodista recalcó que "jamás, jamás. Solo en el verde, solo en el verde”, esbozando una sonrisa forzada.