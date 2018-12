La triste carta de Juan Carlos Bazalar con la que se despide de El Pirata FC

El Molinos El Pirata con apenas tres años de fundación ya pertenece a la primera división. De la mano de Juan Carlos Bazalar como técnico lograron la hazaña en la Copa Perú, dándole fútbol profesional a la ciudad de Lambayeque, pero una mala noticia nubló el panorama del exfutbolista que terminó despidiéndose de la hinchada, asegurando que la directiva no mostró interés por renovarle contrato.

Juan Carlos Bazalar se pronunció a través de su cuenta de Facebook, donde se dirigió primero a los hinchas del Molinos El Pirata por su incondicional aliento en los buenos y malos momentos.

“Quería dirigirme a toda la hinchada del Pirata FC. Vale decir desde el distrito de Chiclayo y todo Lambayeque, que nos acompañaron en las buenas y en las malas, haciendo viajes largos y duros con tal de acompañarnos cuando más los necesitamos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que fueron tan campeones como nosotros; este fue un gran reto para mi el cual cumplí con el sueño de llegar a primera división”, fueron las primera línea del campeón de la Sudamericana con el Cienciano.

Luego ‘Juanca’ pasó para narrar la razón de su alejamiento del club campeón de la Copa Perú 2018, siendo la directiva el único responsable. Pero, dejó abierta la posibilidad de anclar en otro club que sí quiera contar con sus servicios.

“Decirles que al no haber interés por parte de la actual dirigencia por seguir contando con mis servicios, y no haber recibido ningún intento de comunicarse conmigo me veo en la necesidad de dar un paso al costado y buscar un nuevo equipo que quiera contar conmigo, y tengo fe que alguno querrá contar conmigo, gracias a todos por confiar en mi, hasta siempre Lambayeque. Un abrazo de gol”, concluyó Juan Carlos Bazalar.