Luka Modric lanzó indirecta a presidente del Real Madrid tras obtener Balón de Oro

Después de diez años de hegemonía entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; el futbolista croata, Luka Modric, ha acabado con el duopolio de estos dos astros del balompié mundial para pasar a ser el nuevo rey del planeta fútbol.

Además de mostrar su felicidad por haber recogido el Balón de Oro 2018, el centrocampista del Real Madrid ha hablado con algunos medios de comunicación sobre otros temas; siendo uno de ellos sobre su contrato con el elenco 'merengue'.

En declaraciones para medios españoles; precisamente, 'Cadena COPE', Luka Modric reveló cuál es su deseo para el futuro. El '10' del Real Madrid quiere colgar las botas en el club 'blanco', aunque para conseguir este gran objetivo debería firmar antes una última renovación.

"Me quedan dos años de contrato en el Real Madrid y ojalá alguno más", confesó en primera instancia el jugador 'merengue'. "Estoy muy contento en el Real Madrid y me gustaría quedarme. Siempre he dicho que quiero retirarme en el Real Madrid", añadió el 'poni'.

Recordar que, mucho se habló en el mercado de pases de verano europeo sobre un posible traspaso de Luka Modric al Inter de Milan; pero desde el Real Madrid se descartó en un primer momento y ahora ha sido el propio croata el que ha querido tranquilizar a la afición 'blanca' respecto a su futuro.

Luka Modric consigue el premio tras ser durante el año 2018, uno de los artífices de la tercera Champions consecutiva ganada por el Real Madrid, que se impuso al Liverpool en la final de la competición europea en el pasado mes de mayo.