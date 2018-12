Kylian Mbappé ganó el primer Balón de Oro Sub 21 de la historia

Kylian Mbappé recibió este martes el Trofeo Kopa, otorgado al mejor jugador sub 21 del año. El delantero francés de 19 años, campeón del mundo en Rusia 2018, se convirtió en el primer futbolista en ganar el nuevo premio creado por France Football, para los menores de 21 años en la entrega del Balón de Oro 2018.

El jugador del PSG era el claro favorito para llevarse el galardón después de haber ganado la Ligue 1 y el Mundial donde brilló con cuatro goles (Perú, Argentina (2) y Croacia) y fue distinguido como el mejor futbolista joven del torneo.

"Es un gran honor estar aquí con tanta gente importante del fútbol y con mi familia. Estoy muy contento de recibir este premio que recompensa un formidable año que he podido tener gracias a mis compañeros del PSG pero también de la selección", aseguró tras recibir el premio.

"Hemos marcado la historia todos juntos. Es el buen momento para agradecerles su importancia capital para que yo gane este premio y una motivación para seguir trabajando", agregó Mabbpé quien dejó en claro que no se pone límites y que le gustaría “ganarlo todo”.

Kylian Mbappé superó a los otros candidatos como Patrick Cutrone (Milan - Italia), Ritsu Doan (Groningen - Japón), Houssen Aouar (Lyon - Francia), Alexander-Arnold (Liverpool - Inglaterra), Gianluigi Donnarumma (Milan - Italia), Christian Pulisic (Borussia Dortmund - Estados Unidos), Rodrygo (Santos - Brasil), Amadou Haidara (Red Bull Salzburgo - Mali) y Justin Kluivert (Roma - Holanda).

Finalmente, Kylian Mbbapé también dentro del Top 10 de los jugadores favoritos para llevarse el Balón de Oro 2018.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ