Cristian Benavente responde a los elogios de Ricardo Gareca

Cristian Benavente fue una de las notas altas de la selección peruana en el amistoso que terminó cayendo 3-2 ante Costa Rica en Arequipa. Desequilibrante y participativo, el 'Chaval' cree que ha sido uno de sus mejores partidos con la blanquirroja en el pecho.

"El resultado no fue el que queríamos pero se puede aprender. Fue un partido en el que tuve tiempo para jugar, me encontré más cómodo que en otras ocasiones pero se puede mejorar. No me he sentido presionado", respondió Benavente que también opinó sobre el duelo ante los 'Ticos'. "El fútbol es así, a veces sale mejor, a veces peor pero hay que saber sobreponerse. Hubo un penal a Jefferson (Farfán) claro".

Ricardo Gareca elogió lo hecho por Benavente en la conferencia post partido ante Costa Rica. "Cristian hizo un buen partido, en general, mejor en el segundo tiempo, donde fue encontrando de a pocos su nivel, sobre todo en los desbordes, en el uno contra uno, donde se erigió como un hombre importante. Su característica es la habilidad y el desequilibrio y eso es bueno para nosotros. Considero que de todas las participaciones que ha tenido Cristian (con la selección), esta es la que más cosas positivas nos ha dejado".

Sobre ello, el 'Chaval' agradeció las palabras. "Es positivo para mí", dijo el volante que regresa a Bélgica para jugar con el Sporting Charleroi. La selección peruana tendrá actividad nuevamente en marzo, cuando sea la próxima fecha FIFA, aunque los rivales todavía están por definir.