Estados Unidos vs Inglaterra TRANSMISIÓN EN VIVO: partido por amistoso por fecha FIFA 

Estados Unidos visita a la selección de Inglaterra en el estadio Wembley Stadium este jueves (3:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por el compromiso amistoso de la fecha FIFA. Los dirigidos temporalmente por técnico interino buscan imponerse ante los Ingleses y consolidar el equipo de cara al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Estados Unidos no conoce la victoria en sus tres encuentros amistosos: fue derrotado ante Colombia y Brasil para luego empatar 1-1 con la selección peruana el mes pasado.

La escuadra de Inglaterra, dirigida por Gareth Southgate, tiene la consigna de ganar el partido a como dé lugar para dedicárselo a Wayne Rooney, el máximo goleador inglés que anunció su retiro en este compromiso.

"Los jugadores están muy entusiasmados en que Wayne Rooney use la número 10 y creemos que es un tributo adecuado", señaló Southgate en una conferencia de prensa. "Todo nuestro grupo tiene un gran respeto por Wayne y sienten que es apropiado que su último partido sea con la número 10", agregó.

