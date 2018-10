Torneo Clausura: Comerciantes Unidos perderá por WO ante Unión Comercio

Se complican más con el descenso. Comerciantes Unidos no podrá jugar su partido por la fecha 10 del Torneo Clausura ante Unión Comercio debido a sus problemas ecónomicos.

El vicepresidente de la ADFP, Héctor Ordóñez, confirmó en radio Ovación que los cutervinos perderán por walkover su encuentro del fin de semana por no cumplir con sus pagos a la ADFP.

"Ya se le comunicó a la Conar, comisarios, a los clubes Comerciantes Unidos y Unión Comercio, que no hay partido", manifestó el dirigente, quien señaló a la FPF por ser responsable de esta situación.

"El club tiene que tener una responsabilidad y también de la FPF por no saber manejar esta situación y lo agrava cuando entrega dinero a algunos clubes y no a Comerciantes, le cortaron la cabeza ahora cuando no debieron permitirle que suba a Primera si su estadio no rendía las condiciones y los mismo deben hacer con los que van a ascender", manifestó.

Comerciantes Unidos es último en la tabla del Acumulado con 31 puntos y a 10 de Sport Rosario. Es el club con más posibilidades de descender para la próxima temporada.