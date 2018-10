El tenis está de luto por fallecimiento de excampeón de Wimbledon [FOTO]

Luto, tristeza y mucho pesar causó en el mundo del tenis la terrible noticia de la prematura muerte de un exjugador profesional, que tenía un futuro prometedor y que saltó a la fama siendo un adolescente cuando logro conquistar el prestigioso Grand Slam de Wimbledon en la categoría junior.

Se trata del australiano Todd Reid, quien con apenas 18 años ganó el Abierto de Inglaterra en su categoría tras vencer en la mítica catedral del tenis al marroquí Lamine Ouahab.En la actualidad el extenista tenía 34 años y las causas de su deceso aún no han sido no fueron precisadas por los médicos.

Luego de su triunfo en la hierba de Londres, Todd Reid dio el salto al profesionalismo, donde tuvo una carrera breve de apenas tres temporadas, que se vio frustada por diversas lesiones y una mononucleosis infecciosa. Estas situaciones lo obligaron a abandonar antes de lo esperado la actividad, donde según los especialistas en tenis, tenía un gran futuro.

Todd Reid al ganar Wimbledon Junior al lado de Lamine Ouahab, a quien derrotó.

El australiano alcanzó su pico máximo en el 2004, cuando llegó a los dieciseisavos de final del Abierto de Australia, donde cayó ante el posterior ganador del torneo, ni más ni menos que Roger Federer.Todd Reid tuvo como mejor ranking ATP el lugar 105 de la clasificación mundial y durante los años que estuvo activo disputó muchos torneos.

Al respecto de su muerte, su compatriota Todd Woodbridge, especialista en dobles y ganador de muchos torneos de Grand Slam en la década de los noventa, expresó su pesar en su cuenta de Twitter. "Estoy muy triste al enterarme de la noticia de la muerte de Todd Reid. Nunca sabemos hasta qué punto alguien puede sufrir".

Very saddened to hear the news of the passing of Todd Reid. We never know how much someone can be suffering. Prayers for Todd and his family. #RIP #tennisfamily @ATPWorldTour @TennisAustralia @beyondblue