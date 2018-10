McGregor pide volver a enfrentar a Khabib, pero un detalle lo impediría

¡Exige una revancha! En el UFC 229, Conor McGregor perdió de manera contundente a manos del vigente campeón de peso ligero, Khabib Nurmagomedov. No obstante, el irlandés quiere una nueva oportunidad.

En el cuarto round, McGregor perdió por sumisión el fin de semana pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Pero la pelea no quedó dentro del octágono, puesto que Khabib saltó las rejas y atacó a un miembro del equipo del irlandés, desatando una batalla campal.

Conor McGregor luego posteó su primera foto luego de la pelea en sus redes sociales donde escribió: "Esperando la revancha". Pues el presidente de la UFC confesó que recibió ese pedido de manera directa.

Dana White reveló para First Take que: "[Nurmagomedov] tiene que presentarse ante la comisión de Nevada, y tenemos que ver qué va a pasar con Khabib y todo este lío". "Pero Conor McGregor ya me ha llamado, con ganas de una revancha", precisó.

"Eso es lo que Conor ha pedido. Veremos qué pasa con Khabib y qué sigue. Tony Ferguson se veía increíble. Los dos han estado alineados en tres ocasiones diferentes para pelear y no ha sucedido. Veremos cómo juegan las cosas", agregó Dana White.

Una recompensa histórica

De presentarse el escenario de una revancha, Nurmagomedov solicitaría una bolsa histórica por acceder, así lo aseguró Luck Rockhold, compañero de equipo del ruso.

"Si quieren revancha, tendrán que pagar a Khabib el que será probablemente el mayor cheque de pago en la historia de MMA", afirmó Rockhold. "He hablado con Khabib y si quieren una revancha, Khabib exigirá un número récord", enfatizó.

Khabib, en problemas

Cabe mencionar que la Comisión de Deportes del Estado de Nevada retuvo el premio de 2 millones de dólares de Nurmagomedov en espera de una nueva y completa revisión de lo ocurrido tras la pelea. Según White, varios miembros del equipo de Nurmagomedov fueron arrestados, pero McGregor se negó a presentar cargos.

Khabib Nurmagomedov ahora enfrenta multas potenciales, servicio comunitario e incluso suspensión por sus acciones en la noche de la pelea.