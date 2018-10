Primo de Khabib quedó desfigurado tras pelearse con Conor McGregor [FOTO]

Luego de la pelea dentro del octágono entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, se desarrolló un enfrentamiento entre los equipos que están trabajan con los luchadores que participaron en el UFC 229. Ha salido a la luz las declaraciones de uno de los protagonistas y evidenció que el irlandés lo golpeó en el rostro, pero que también le acertó algunos puñetazos.

Abubakar Nurmagomedov, primo del 'Águila', se ha pronunciado horas después del bochornoso incidente donde, según las cámaras, se confirma que fue uno con los que McGregor se trenzó a golpes tras saltar el cerco perimétrico que divide la lona con los espectadores.

"Para ser breve, trepé la jaula. Al demonio. Ese maldito irlandés me pegó. Pero también le acerté algunos golpes", fue el escueto mensaje de Abubakar tras ser uno de los protagonistas de la pelea.

Ahí no quedó todo, el primo de Khabib Nurmagomedov compartió una foto donde deja en evidencia las heridas tras trenzarse a golpes con el irlandés.

El escándalo fue calificado como una mie*** por Dana White, presidente del UFC. El título de Khabib podría estar en juego tras estos incidentes, todo dependerá de la Comisión de Nevada si le retiran el cinturón al ruso.

This is Khabib Nurmagomedov's cornerman Abubakar Nurmagomedov. He was sucker punched by Mcgregor - hence the reason Khabib's teammates jumped him. Bet we never see Dana talk about this. #UFC229 pic.twitter.com/TYLmHRWPv4