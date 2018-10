McGregor vs Khabib: diversos videos registraron la sorpresiva salida del ruso

Magnífica pelea de 4 rondas hubo en el McGregor vs. Khabib en el UFC 229 en Las Vegas. El ruso retuvo el título de peso ligero tras someter al irlandés, pero lo singular del encuentro fue la actitud de Nurmagomedov saliendo de la reja del octógono de artes marciales mixtas (MMA) para atacar a un asistente. Las imágenes se han viralizado como Youtube.

Tras la victoria contra Conor McGregor por sumisión, el ruso de Khabib Nurmagomedov fue hasta uno de los lados del octógono, encarando a un espectador que resultó ser del equipo de ‘The Notorius’. Intentaron retenerlo, pero ‘The Eagle’ escaló la reja de la UFC y saltó intentando darle una patada al sujeto.

Como se ve en las distintas imágenes de Youtube que grabaron los asistentes, la seguridad logró volver a meter a Nurmagomedov adentro de la lona, pero el luchador ruso continuó recibiendo golpes de otras personas allegadas al grupo de McGregor.

Personal de la UFC intentó separar a los involucrados, pero el campeón de peso ligero respondió con certeros puñetazos en su defensa como aparece en Youtube.

And even closer to the action outside the cage. No clue who the guy is with the bleached hair that Khabib attacks. pic.twitter.com/RHmmaw6sHm — Busted Coverage (@bustedcoverage) 7 de octubre de 2018

Tras el incidente post McGregor vs. Khabib, diversos agentes policiales llegaron para retirar al luchador ruso, quien podría perder el cinturón de la UFC.

Sin duda fue una espectacular pelea estelar de la UFC 229 pese al amargo momento que pasó Khabib Nurmagomedov con el equipo de Conor McGregor. No obstante, ‘The Eagle’ mantiene su racha invicta de 27 victorias y 0 derrotas.

Vídeo by Dominick Cruz of brawl of Conor McGregor #ufc229 pic.twitter.com/pKwxlU5Gaj — Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) 7 de octubre de 2018

Sin olvidar la derrota, ‘The Notorius’ esperaría una revancha contra Khabib.