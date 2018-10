McGregor vs Khabib EN VIVO ONLINE: por el título de peso ligero UFC

Llegó la hora. Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov pelean este sábado en Las Vegas (EN VIVO ONLINE vía Fox Action) por el título del peso ligero en UFC 229. Este combate tiene fecha oficial, hora confirmada y canales de transmisión.

Conor McGregor vuelve al octágono luego de dos años de ausencia. El irlandés era campeón de los pesos pluma y ligero; sin embargo UFC lo despojó de sus títulos al no defenderlos. 'The Notorius' tuvo un combate de boxeo el año pasado ante el estadounidense Floyd Mayweather donde perdió por nocaut técnico.

Khabib Nurmagomedov es un atleto ruso que está invicto en las MMA. Lleva 26 combates ganados gracias a su especialidad: el wrestling. 'The Eagle', como es apodado, ganó el título de peso ligero tras vencer a Al Iaquinta en el UFC 223 realizado el pasado 7 de abril.

Conor McGregor tendrá la pelea más complicada de su carrera. En una entrevista confesó que siempre buscó este combate con Khabib por la racha

invicta que tiene el ruso y anunció que buscará noquearlo en el octágono.

UFC 229: Una cartelera de lujo

Otros combates que se verán en la cartelera serán la del excampeón Anthony Pettis vs Tony Ferguson. Por su parte, Derrick Lewis y Alexander Volkov protagonizarán un duelo muy llamativo para sus seguidores en la categoría de pesos pesados.

El T-Mobile Arena de Las Vegas presentará un lleno total. UFC hizo conocer que los boletos para McGregor vs Khabib Nurmagomedov se encuentran agotados.

País Preliminares Main card

Ecuador 5:15 pm 9:00 p.m.

Perú 5:15 pm 9:00 p.m.

Colombia 5:15 pm 9:00 p.m.

México 5:15 pm 9:00 p.m.

Panamá 5:15 pm 9:00 p.m.

Bolivia 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Paraguay 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Venezuela 6:15 p.m. 10:00 p.m.

Argentina 7:15 p.m. 11:00 p.m.

Brasil 7:15 p.m. 11:00 pm

Chile 7:15 p.m. 11:00 pm

Uruguay 7:15 p.m. 11:00 p.m.

UFC 299: Cartelera estelar Main Card por FOX Action

Título Ligthweight: Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov

Peso Lightweight: Tony Ferguson vs Anthony Pettis

Peso Light Heavyweight: Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes

Peso Heavyweight: Derrick Lewis vs Alexander Volkov

Women’s Strawweight: Michlle Waterson vs Felice Herrig

UFC 299: Cartelera preliminar Preliminary Card vía FOX Sports 1

Peso Bantamweight: Sean O’Malley vs José Alberto Quiñónez

Peso Flyweight: Sergio Pettis vs Jussier Formiga

Peso Welterweight: Vicente Luque vs Jalin Turner

Women’s Bantamweight: Aspen Ladd vs Tonya Evinger

UFC 229: Cartelera preliminar Early Preliminary Card por UFC Fight Pass

Women’s Bantamweight: Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya

Peso Lighweight: Scott Holtzman vs Alan Patrick

Peso Lightweight: Gray Maynard vs Nik Lentz

Peso Welterweight: Ryan LaFlare vs Tony Martin