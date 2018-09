América vs Chivas: estos jugadores se perderían el Clásico Nacional

Este domingo se jugará el América vs. Chivas, que desarrollarán una edición más del Súper Clásico Nacional por la Liga MX. Ambos equipos se han venido concentrando en la semana con la consigna de quedarse con los puntos y seguir escalando en el Torneo Apertura azteca.

José Saturnino Cardozo y Miguel ‘Piojo’ Herrera, técnicos de las ‘Águilas’ y el ‘Rebaño Sagrado’ respectivamente ya tienen en mente el once inicial que mandarán al campo de juego, sin embargo, algunos jugadores quedaron al margen por distintos factores.

El cuadro ‘azulcrema’ afrontará el América vs. Chivas solo con una baja en el plantel. El joven delantero Diego Lainez no podrá participar debido a que no llegó a recuperar de la lesión de tobillo que sufrió en un entrenamiento. Esta dolencia lo ha mantenido alejado en los dos últimos partidos frente a Puebla por la Liga MX, y ante Juárez por la Copa MX.

Lainez de 18 años venía siendo una pieza clave en el ataque del cuadro americanista, donde venía dando la hora con su velocidad, desequilibrio, asistencias y goles y la velocidad sobresaliendo en su equipo.

Por su parte, los de Guadalajara llegarán al América vs. Chivas con dos bajas importantes en su plantel. Eduardo López y Porbelín Pineda no se pudieron recuperar a tiempo de las lesiones que arrastraban. En choque contra Pumas por la Copa MX, López tuvo que abandonar el campo debido a una dolencia en el abductor de la pierna izquierda. Se estima que estará de baja por dos semanas más aproximadamente.

Por el lado de Pineda, viene sufriendo una lesión muscular que sufrió durante la concentración con la Selección Mexicana semanas atrás. Su vuelta podría darse recién en la siguiente fecha.

No hay duda que este cotejo es el más atractivo de la jornada 11 de la Liga MX. El América vs. Chivas en el papel y en el campo deben mostrar una gran competición en los 90 minutos.