Fórmula 1: Antonio Giovinazzi es el nuevo integrante de Ferrari

La Scuderia Ferrari necesitaba un piloto para la temporada 2019 y decidió apostar por alguien de sus canteras. Antonio Giovinazzi se convirtió en el nuevo integrante de la marca roja y junto a Kimi Raikkonen completan la alineación del equipo patrocinado por Alfa Romeo.

Giovinazzi, de 24 años, nació en Martina Franca -en la región de Apulia, Italia-, es miembro del programa de jóvenes pilotos de Ferrari y sorprendió a los patrocinadores de la scuderia por su habilidad en dominar el ritmo de las competencias y su tranquilidad para superar a sus rivales cuando la carrera está reñida.

El joven Antonio no ocultó su emoción en pertenecer al roster principal de Ferrari y señaló que es un sueño cumplido.”Es un sueño hecho realidad, y es un gran honor tener la oportunidad de competir con este equipo. Como italiano, para mí es un gran orgullo representar a una marca tan emblemática y exitosa como Alfa Romeo en este deporte”.

El piloto de 24 años sustituirá a Ericsson, quién se convertirá en el tercer piloto y embajador de la marca. Una apuesta de Ferrari para demostrar al mundo que confía en su cantera y no se equivocaron al momento de seleccionar a las futuras promesas de automovilismo.



