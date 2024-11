Luego de haber concluido su reinado como Miss Grand International 2023 y haber entregado su corona, Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al incursionar en los negocios, por lo que el martes 12 de noviembre inauguró su tienda de ropa en famosa galería de Gamarra, donde Michelle Soifer y Angie Arizaga también tienen sus locales.



Como era de esperar, diversos medios de prensa asistieron al evento, generando una gran aglomeración. Ante esa situación, la ex de Patricio Parodi pidió a los reporteros enfocarse en el evento y evitar consultarle sobre temas personales, como su estado sentimental y su paso por el Miss Grand International.

Luciana Fuster aclara su reacción ante los medios



Después de la inauguración de su tienda, Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y resaltar por qué no respondió todas las consultas de la prensa.



“La inauguración salió muy linda, les agradezco desde el fondo de mi corazón, espero que les haya gustado la tienda. A todos los medios les agradezco el haber estado ahí, les pido que no hagan preguntas que no vengan al caso, no quería responder cosas que desvirtúen lo que es la inauguración de la tienda. Es mi nuevo bebé”, expresó la modelo ante sus millones de seguidores.

Luciana Fuster da detalles de su nuevo negocio



Por otro lado, se sabe que Luciana Fuster durante la inauguración de su tienda, estuvo enlazada en vivo con el programa ‘Mande quien mande’. Fue así que la joven resaltó que ha dedicado mucho esfuerzo para su marca de ropa.

“Es un proyecto que hemos estado trabajando durante meses, no es solo mío, hay cuatro mujeres soñadoras, gente cercana, mi familia. Emprender es algo duro, complicado, hay que meterle mucha pasión, pero cuando uno quiere lo logra”, aseguró ante las cámaras del programa de espectáculos.



Según lo que ha mencionado Luciana Fuster en el lanzamiento de su tienda, los precios de todas las prendas serán accesibles para el público, por lo que la modelo está muy emocionada con su nuevo negocio.