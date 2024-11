Alcaraz se reengancha al Masters con victoria contra Rublev

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, venció este miércoles al ruso Andrey Rublev (N.8) por 6-3 y 7-6 (10/8) en el Masters ATP de Turín, una victoria que le permite respirar luego de su derrota inicial.

El joven murciano arrancó el 'Torneo de Maestros' el lunes perdiendo contra el noruego Casper Ruud (N.7), en un partido en el que "no se sentía bien".

El miércoles, en la segunda jornada del 'grupo John Newcombe', infligió la segunda derrota a Rublev, quien perdió en su entrada en liza contra Alexander Zverev (N.2).

"Muy contento del nivel que he mostrado, creo que ha sido un nivel muy alto", declaró Alcaraz, que jugó una llamativa tira violeta en su nariz para mejorar su respiración, tras su victoria.

"A pesar de como me encuentro, de estar resfriado, y de jugar desde el fondo de la pista con alguien como Rublev, que pega muy duro y domina, pensaba que no me iba a encontrar del todo bien, pero desde que he entrado en la pista me he encontrado mejor de lo que me pensaba", confesó el ganador de Roland Garros y Wimbledon.

La primera manga estuvo igualada, aunque en el quinto juego Alcaraz ya mandó dos advertencias al ruso, con dos bolas de 'break' que finalmente salvó Rublev.

- 'Mucha confianza' -

Sin embargo, en el quinto juego, el español rompió el saque a su rival a la primera para adelantarse 4-3, y confirmó después con su servicio (5-3). En el siguiente volvió a romper el saque de Rublev, ganando la manga 6-3.

Alcaraz arrancó el segundo set sirviendo, y ganó su quinto juego consecutivo, dejando en blanco a Rublev. No obstante el ruso reaccionó, y la manga alcanzó el tie-break (6-6) sin que ninguno de los dos tenistas hubiera gozado siquiera de una sola bola de 'break' a lo largo de los 12 juegos.

La igualdad se mantuvo en el tie-break: Rublev contó con dos bolas de set, salvadas por el español, quien cerró el encuentro con su segunda bola de partido (10/8).

"He podido aguantar, jugar puntos largos, he podido correr y desplegar un buen juego desde el fondo de pista y creo que ha sido un partido muy sólido, lo necesitaba", detalló Alcaraz.

"Me ha dado mucha confianza de cara al último partido de grupos que va a ser complicado. Mis opciones están ahí para clasificar así que vamos a pelear e ir a por todas", lanzó el español.

"Hemos jugado un gran partido. De los tres que hemos disputado, es en el que ha tenido un nivel más alto. Cuando juega así, realmente no hay muchos jugadores que puedan ganarle", valoró por su parte Rublev.

El viernes Alcaraz se medirá a Alexander Zverev (13h00 GMT), que tiene que jugar todavía este miércoles contra Casper Ruud (19h30 GMT).

bur-dam/pm