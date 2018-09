Anthony Joshua vs Alexander Povetkin EN VIVO: hora y canales para ver la pelea por el título de los pesos pesados 

Anthony Joshua vs Alexander Povetkin estelarizan este sábado (desde las 4:00 hora peruana EN VIVO ONLINE) una de las peleas de boxeo más esperadas en la división de los pesos pesados desde el estadio Wembley en Inglaterra.

El inglés Anthony Joshua se consagró como la gran figura de los pesos completos al derrotar al entonces imbatible Wladimir Klitschko en once asaltos el año pasado. La pelea fue considerada la mejor del 2017. Después de ello, tuvo dos defensas ante los menos conocidos Carlos Takam y Joseph Parker.

AJ, como se le conoce también al campeón peso pesado, representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de 2012, ganando la medalla de oro. Tiene 21 peleas en su carrera y está invicto. Solo un combate suyo de boxeo llegó a la decisión de los jueces, el resto ganó por nocaut.

Un triunfo del inglés lo acercará a una pelea con el otro campeón de los pesos completos, Deontay Wilder, en un combate que ha estado en negociaciones desde hace un par de años.

Por su parte el excampeón mundial de la AMB, el ruso Alexander Povetkin, llega a este combate con una racha de ocho victorias consecutivas. Su ultima derrota fue precisamente ante su compatriota Vladimir Klitschko en el 2013.

"Hay mucha presión, toneladas de presión, es la realidad", ha comentado Joshua en la conferencia de prensa previa al combate. "Ambos sabemos lo que nos espera, es lo mismo en cada pelea", explicó. "¿Qué más puedo hacer que dar lo mejor de mí? Iré allí y encontraré la manera de ganar", añadió AJ.

Some act tough but are weak! Respect to Povetkin! Looking forward to a good fight #AJBXNG pic.twitter.com/8wstdhSW7u — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 21 de septiembre de 2018

Se han habilitado 90 mil localidades en el estadio de Wembley, para que el público local pueda ver en acción a su campeón. Antony Joshua ya consiguió llenar el mítico recinto deportivo y espera que sus compatriotas acudan en masa.

Horarios de la pelea entre Anthony Joshua vs Alexander Povetkin EN VIVO ONLINE

País: preliminares/ estelar

Perú: 11:30 a.m /4:00 p.m.

Colombia: 11:30 a.m /4:00 p.m.

México: 11:30 a.m /4:00 p.m.

Chile: 1:30 p.m./6:00 p.m.

Argentina: 1:30 p.m./6:00 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m./6:00 p.m.

Estados Unidos: 12:30 p.m./5:00 horas p.m. (EDT) / 09:30 a.m/2:00 p.m. (PDT)

España: 6:30 p.m. / 11:00 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m./5:00 p.m.

Nicaragua: 10:30 a.m./ 3:00 p.m.

Canales de la pelea entre Anthony Joshua vs Alexander Povetkin EN VIVO ONLINE

Canal Space

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

Sky Sports



Azteca TV

