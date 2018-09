Juventus vs Sassuolo EN VIVO: con Cristiano Ronaldo por la Serie A italiana

Juventus de Turín vs. Sassuolo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía Rai Italia America y Serie A Pass: se miden este domingo 16 de septiembre por la jornada 4 de la Serie A italiana en el 'Allianz Stadium'. Este cruce está programado para las 8:00 a.m. (hora peruana) y podrás seguir los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

La cancha del elenco turinés será testigo del duelo donde la Juventus de Turín buscará su cuarta victoria en la Serie A 2018, pero no tendrá prueba fácil, ya que el Sassuolo le pisa los pies un escalón por debajo en la clasificación.

Por otra parte, el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, se mostró convencido este sábado de que el portugués, Cristiano Ronaldo, estrenará este fin de semana contra Sassuolo su cuenta goleadora en la Liga italiana, tras no ver puerta en las primeras tres jornadas.

"Cristiano trabajó bien y creo que mañana marcará. De él no espero nada más ni nada menos que lo que hizo en los primeros tres partidos. Mañana creo que se desbloqueará y que marcará", afirmó Massimiliano Allegri en la rueda de prensa previa al duelo ante el 'verdinegro'.

Cabe destacar que, los 'bianconeri' son los únicos líderes con 9 puntos, tras el triunfo sobre el Parma a domicilio. Asimismo, la 'vecchia signora' buscará salir airoso en este encuentro para llegar motivado a su debut en la UEFA Champions League ante el Valencia.

Por su parte, los visitantes se mantienen segundos en la tabla general con 7 unidades y un triunfo los colocaría en la cima del Calcio italiano.

Horarios del Juventus vs. Sassuolo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Rai Italia y Serie A Pasa por Serie A italiana

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

Canales para ver el Juventus vs. Sassuolo EN VIVO ONLINE por la Serie A italiana

Rai Italia America

Serie A Pass

Juventus vs. Sassuolo: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por Serie A italiana

Juventus: Szczensny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic Y Cristiano Ronaldo.



Sassuolo: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng y Di Francesco.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs. Sassuolo?

