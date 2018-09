Canelo vs GGG EN VIVO: por la revancha más esperada del año [GUÍA TV]

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady Golovkin se toparán este sábado 15 de septiembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía Space TV a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana) por la revancha más esperada del año. El pugilista mexicano y kazajo se midieron el año pasado con una batalla que concluyó con una polémica paridad y este fin de semana podrás seguir minuto a minuto por larepublica.pe una nueva edición de esta pelea.

Ambos boxeadores librarán una intensa pelea, en la que está en juego el cetro de los medianos. Se trata de una revancha del combate realizado un año atrás.

Pero esta vez, ambos rivales han dejado claro que no hay simpatía mutua. ‘Canelo’ llega a la pelea sobrio la mayor parte de estos últimos rounds que ha disputado; concentrado, con un físico bien definido, sin tanto músculo; pero más ágil que en peleas anteriores.

El pugilista mexicano jura que vaciará toda su bilis sobre el ring para castigar a Golovkin hasta obligarlo a no levantarse de la lona o a tirar la toalla.

Estamos listos nos vemos mañana en Las Vegas 👊🏻🔥 pic.twitter.com/k1CkqKjWLo — Canelo Alvarez (@Canelo) September 10, 2018

Por su parte, Golovkin, de buen físico pero con muchas más arrugas en el rostro que hace un año, intentará defender su campeonato categoría de pesos medianos.

En la previa del duelo, el boxeador ‘Kazajo’ volvió acusar al mexicano de doparse antes de la pelea. El campeón reiteró que duda de las versiones de Álvarez sobre el tema y lanzó fuertes acusaciones.

“No me creo sus historias de carne contaminada. No se puede negar que hay marcas de inyecciones en sus manos y sus brazos. Son evidentes pero es lo último en lo que estoy preocupado. Ahora estoy centrado en la pelea”, acotó Golovkin.

“Son gritos y lamentos de alguien que se está ahogando. Son excusas que pone por la derrota que se le viene el sábado”, respondió el mexicano.

Horarios para ver el Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

País Preliminares Canelo vs Golovkin

México 7:00 pm 9:00 p.m.

Honduras 7:00 pm 9:00 p.m.

Guatemala 7:00 pm 9:00 p.m.

El Salvador 7:00 pm 9:00 p.m.

Nicaragua 7:00 pm 9:00 p.m.

Ecuador 8:00 pm 10:00 p.m.

Perú 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Colombia 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m.

Bolivia 9:00 p.m. 11:00 p.m.

Puerto Rico 9:00 p.m. 11:00 pm

Venezuela 9:00 pm 11:00 pm

Argentina 10:00 pm 00:00 am

Brasil 10:00 pm 00:00 am

Chile 10:00 pm 00:00 am

Canales para ver el Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE

Space TV

518 DirecTV

128 Movistar

130 Claro TV

TV Azteca Deportes

HBO

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin?

