Joachim Löw: “Es fuerte y agresivo”

Sinsheim. Alemania

Joachim Löw ingresó a la sala de prensa siempre dispuesto al duelo de preguntas y respuestas. Como era de esperarse, se refirió a la selección peruana, rival de hoy de la cuatro veces campeona del mundo, Alemania. El técnico resaltó la fortaleza y la agresividad del cuadro que dirige Ricardo Gareca.

“Vimos los partidos de Perú en el mundial. Contra Francia perdieron solo 1-0. Contra Holanda encajaron un gol, pese a que perdieron. El equipo juega con cierta fuerza y agresividad. Saben jugar y encajar bien”, señaló Löw, y agregó. “Los peruanos, que no juegan de una manera muy ofensiva, se cerrarán atrás. Al igual que contra Francia, tendremos más la posesión del balón. Tengo dos o tres soluciones para contrarrestar esto, con la misma disciplina”.

El DT alemán, al parecer, evalúa la posibilidad de jugar con una línea de tres en defensa, priorizando el volumen ofensivo en ataque. Asimismo, el estratega le dará mayor cabida a los más jóvenes de su plantel con el afán de hacerles ganar experiencia internacional. “Es necesario que jugadores jóvenes sumen minutos porque necesitan agarrar experiencia”.

Finalmente, habló sobre la no convocatoria de Claudio Pizarro a la selección peruana. “Lo de Pizarro, no sé la decisión exacta a la hora de la convocatoria, dado que jugó mucho tiempo. A lo mejor no se le convocó porque existe una necesidad de hacer un recambio generacional, y su cuerpo no aguanta tanto. Por eso, no es una gran sorpresa que no haya sido convocado”.

Joachim Löw fue criticado por la prensa alemana por no mostrar un recambio generacional en el partido con Francia.

Sabía que...

- Joachim Löw salió campeón con Alemania en la Copa Mundial de Fútbol de 2014 de Brasil y en la Copa FIFA Confederaciones 2017 de Rusia.

- En el mundial 2006 solo estuvo como asistente técnico.