Del Potro vs Djokovic EN VIVO: primer set de la final masculina del US Open 2018

Juan Martín del Potro vs. Novak Djokovic se se miden hoy EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE en el ‘Arthur Ashe Stadium’ de Nueva York (Estados Unidos) desde las 3:00 p.m. – hora peruana por la final masculina del Grand Slam US Open 2018.

El tenista argentino Juan Martín del Potro accedió a la final del US Open 2018 luego de derrotar a Rafael Nadal en una accidentada semifinal. El español se retiró cuando el argentino iba ganando los dos primeros sets.

Novak Djokovic, por su parte, venció sin problemas a Kei Nishikori tres sets a cero (6-3, 6-4, 6-2) y parece ser el favorito ante Juan Martín del Potro. Sexto en el ránking mundial, el serbio llega por octava vez a la última instancia del US Open 2018.

Este reto de Djokovic iguala a Ivan Lendl y a Pete Sampras pero habiendo sido capaz de levantar solo dos trofeos hasta ahora: en 2011 y 2015.

Del Potro afrontará su segunda final de Grand Slam. La Torre de Tandil es tercero en el ranking ATP y ya ganó el US Open en 2009.

"Va a ser un gran desafío porque he estado lidiando con muchos problemas para estar aquí ahora”, admitió Delpo en conferencia de prensa previo a la final.

Ambos tenistas se enfrentaron por primera vez en 2007 y desde entonces se han visto las caras unas 18 veces. Delpo solamente le ganó cuatro veces, uno sólo en partidos correspondientes a torneos del circuito: en 2013, en Indian Wells.

