Claudio Pizarro dejó este mensaje a sus hinchas tras marcar doblete [VIDEO]

Claudio Pizarro anotó un doblete este sábado en un partido amistoso con el Werder Bremen ante el Meppen. Su equipo logró vencer 5-2 y el delantero peruano de 39 años se reencontró con el gol luego de algunos meses. Tras esto, el atacante no pudo ocultar su alegría y aseguró que se seguirá esforzando para seguir alternando.

“Yo estaba sufriendo un poco al final (risas). Pero no, fue bueno por jugar los 90 minutos. Me siento genial y es bueno anotar. Espero poder seguir así”, resaltó el ex seleccionado peruano.

Pizarro llegó al Werder Bremen luego de varias temporadas, el año pasado logró anotar un gol vistiendo la camiseta del Colonia en la Bundesliga, club que finalmente descendió de categoría. Ahora, en su regreso al club que le dio la oportunidad de mostrarse en el fútbol mundial, se viene poniendo en forma para seguir alternando en los partidos oficiales con el Bremen.

De esta manera, el atacante peruano ha asegurado que el club alemán será parte de su última etapa como futbolista profesional. Claudio Pizarro llegó al Bremen en la temporada 1999 – 2000 luego de quedar como goleador en Alianza Lima. Aquella temporada el peruano justificó su contratación con 15 goles en la Bundesliga.

🎙️ @pizarrinha: "I was suffering a little at the end (laughs), but no, it was good to get 90 minutes. I feel great and it's nice to score. I hope I can carry on like that."#werder #SVWSVM pic.twitter.com/bv0GNzkpBs