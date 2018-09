Gigante como una torre

Nueva York

Juan Martín del Potro está feliz, pero prefirió reflejarlo solo a través de una sonrisa. Optó por la mesura, nada de saltos ni gritos, mucho menos lanzar la raqueta por los aires. Es cierto que logró su objetivo de clasificar a la final del US Open, pero él siente que no fue de la manera en que un deportista de su élite lo ambiciona. El marcador indica que el argentino fue superior, pero faltaba una batalla más, sin embargo, Rafael Nadal decidió abandonar la competencia por una lesión en la rodilla.

A pesar de que el marcador indica que solo fueron dos sets a favor de Del Potro, por 7-6 y 6-2, el encuentro fue un duelo atractivo, con emociones que deleitaron al amante del deporte blanco.

La molestia de Nadal solo fue una circunstancia de la vida. ‘Delpo’ hizo todos los méritos para soñar que mañana pueda ganar su segundo Grand Slam. El argentino, desde el primer set, no se amilanó ante el número uno del mundo. La ‘Torre’, con fuertes derechazos, debilitó la defensa del español.

Nadal quiso hacer honor a su apelativo de ‘Fiera’ y, a pesar de que ya sentía una molestia en su rodilla, no se sintió menos y buscó la forma de detener los ataques de Del Potro con buenos remates que le dieron batalla y que hicieron imaginar que podía revertir la situación.

Pero el argentino ganó la primera manga en el tie-break por 7-6 (7-3).

Ya en el cuarto juego, Nadal se dirigió al banquillo con el marcador 4-3 en contra. El dolor ya le era insoportable y pidió la presencia del fisioterapeuta para colocarse el mismo vendaje protector que lució en la tercera ronda ante Karen Khachanov.

El ‘Matador’ buscaba seguir jugando, los brazos no perdían fuerza, pero su movilidad corporal no era la deseada. Del Potro sabía que su rival no estaba al cien por ciento, pero no se confió y optó por seguir asegurando los puntos. Ganó un saque en cero, volvió a quebrar al español y selló la victoria por 6-2.

Luego de dos horas de juego, el Arthur Ashe Stadium de Estados Unidos se puso de pie para aplaudir a ambos, pero muchos optaron para levantarse de sus asientos y aplaudir al argentino. Mientras un gran grupo de hinchas de su país lo ovacionó al fiel estilo como sucede en el fútbol con la selección argentina. Del Potro, feliz por esta victoria pero con mesura, seguramente en solidaridad con su rival, dijo lo siguiente. “Nadal es el mayor luchador que hay en este deporte. No es la manera en que soñaba ganar. Le deseo lo mejor”, lo dijo el argentino, quien también pidió una ovación para el español.

Raquetazo

El tenista español Rafael Nadal mostró su tristeza por retirarse del duelo con Juan Martín del Potro: “Odio retirarme pero seguir otro set hubiera sido demasiado para mí. Era una decisión que tenía que tomar porque sentía demasiado dolor y me limitada”.