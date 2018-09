Nadal vs Del Potro: al detalle, así fue el abandono del español [VIDEO]

Difícil decisión. Rafael Nadal, actual número uno del mundo, se vio obligado a abandonar su partido por semifinales del US Open 2018 contra Juan Martín del Potro por unas molestias en su rodilla derecha. El español dijo basta al termino del segundo set, cuando venía perdiendo 7-6 y 6-2 ante la Torre de Tandil.

Este fue el noveno abandono de 'Rafa' como profesional y la tercera vez que lo hace en un Grand Slam. Las anteriores dos fueron en la final de Australian Open 2010 y en la misma instancia, pero en la edición del 2018.

A mitad de la primera manga, Nadal ya había avisado y recibido la atención médica del fisioterapeuta, que le colocó el mismo vendaje que usó en su partido de tercera ronda ante Karen Khachanov.

Y, antes del termino del segundo set, claramente enfadado, le dijo al juez del partido que: "Está bien, me voy a retirar, pero no has estado bien en esta jugada".

Lo dijo y lo hizo. Al concretarse el 6-2 a favor de Del Potro, se fue a su banquillo y sacó la bandera blanca. Fue todo para él.

¡El abrazo del final! Luego de retirarse, Rafa cruzó la red para hablar con Delpo y ambos se fundieron en un abrazo para el recuerdo. 👏🏼👏🏼 #USOPENxESPN pic.twitter.com/7VPKWMhnCr — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 7 de septiembre de 2018

"He perdido una oportunidad de estar en una final del US Open. Me voy para casa sabiendo que he hecho una buena gira. Sólo perdí cuatro partidos en todo el año y dos fueron retirados, por eso lo importante es mantenerme sano", dijo Rafael Nadal post partido.

Video: ESPN.