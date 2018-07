Djokovic vs Anderson EN VIVO por el título de Wimbledon 2018 | GUIA TV

Llegó la hora. Este domingo desde las 8:00 a.m. (EN VIVO Y EN DIRECTO por ESPN y Movistar Deportes 2), Novak Djokovic y Kevin Anderson lucharán por hacerse con la corona en Wimbledon 2018, el tercer Grand Slam del año.

Nole superó a Rafael Nadal en una semifinal que comenzó el viernes y terminó el sábado debido a un acuerdo existente entre el All England Club y los residentes de los barrios contiguos a estas instalaciones de Southfields y Wimbledon Village sobre la hora límite para el evento deportivo (11:00 p.m.).

El serbio se mostró más seguro y se llevó el cotejo por 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 y 10-8 para regresar a una final de Grand Slam después de dos años. La última vez fue en 2016 en el US Open de los Estados Unidos donde cayó ante el suizo Stan Wawrinka.

"Cuando acabas a las 23 horas el viernes, volver por la mañana pronto a la pista a calentar no es fácil. Pero estoy orgulloso de cómo ha acabado el día. Kevin Anderson va a tener uno más de descanso, pero esto es la final de Wimbledon y ya es un logro increíble para mí. Tengo que disfrutar", apuntó Nole.

#WIMBLEDONxESPN 🔙 El último partido entre Kevin Anderson y Novak Djokovic fue en julio de 2015, justamente, por la tercera ronda de #Wimbledon. El serbio se impuso en cinco sets y ese mismo año logró su tercer título en el All England Club. 🏆💥 pic.twitter.com/DE4jO1zOvS — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 14 de julio de 2018

Por su parte, Kevin Anderson llega a esta final después de derrotar el pasado viernes en un maratónico partido de seis horas y 36 minutos contra el estadounidense John Isner, por 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 y 26-24.

Djokovic ha ganado a Anderson en cinco de las seis veces que se han enfrentado, y las dos en las que fue sobre hierba. La única victoria del de Johannesburgo se dio en el primer enfrentamiento entre ambos, en Miami 2008, sobre pista dura.

Horarios del Djokovic vs Anderson

Costa Rica - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Panamá - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Neuva York y Miami) - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Canales del Djokovic vs Anderson

ESPN / ESPN Play

DirecTV

Movistar Deportes 2