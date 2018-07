Nolberto Solano: “Estoy preparado para dirigir a la selección”

La posible partida de Ricardo Gareca de la dirección técnica de la selección peruana a hecho que se barajen muchos nombres y posibilidades para que asuman el buzo nacional.

En entrevista, con el diario El Bocón, el asistente de ‘El Tigre’, Nolberto Solano reveló sentirse preparado para dirigir al combinado peruano, aunque espera que el entrenador argentino acepte la propuesta de renovación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Cuando fue consultado si aceptaría ser el DT de Perú, ‘Ñol’ indicó que, si bien Gareca le ha dejado la valla muy alta, él no tiene miedo y está dispuesto a acatar las decisiones de la FPF.

“Yo no tengo temor a nada y la experiencia que he tenido junto a él (Gareca) en Rusia ha sido muy buena, me enseñó a madurar muchísimo. En algún momento tengo que empezar, lo hice como técnico con la ‘U’ y luego en Gálvez. Yo estoy preparado para lo que la Federación decida.”, indicó el ex seleccionado.

En cuanto a su futuro, contó que su contrato también ya terminó y que el ‘profe’ le ha asegurado que en caso continúe, él seguirá siendo su asistente.

‘El Maestrito’ destacó que Gareca le devolvió la confianza e identidad al futbolista peruano, asignándoles disciplina y profesionalismo que por mucho tiempo se había perdido.

Asimismo, el exjugador que actuó en la liga inglesa hizo un rápido balance de lo que le faltó a la selección peruana para tener un papel más destacado en Rusia 2018.

“En estos torneos cortos lo ideal es sumar, no se puede cometer errores porque al final te pasan factura. Nos faltó un poco de suerte, efectividad y contundencia.”, argumentó Solano.

Finalmente, dijo esperar que el ‘romance’ entre la selección y la hinchada continúe, lo que se logrará si Perú sigue mostrando un buen juego.