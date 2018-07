Colombia vs Inglaterra: todos los detalles de este partidazo por octavos | EN VIVO

VER EN VIVO Y EN DIRECTO Colombia vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial Rusia 2018, en directo en Perú por Latina TV; en México por TDN, Azteca, Canal de las Estrellas (Televisa); en Colombia por RCN y Caracol; en Chile por TVN; en Argentina por TV Pública; en Ecuador por DirecTV y en Estados Unidos por Telemundo. El partido se disputará desde la 1:00 p. m. en el estadio Spartak de Moscú.

PUEDES VER Colombia vs Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO con Falcao y Kane por Rusia 2018

Alineaciones confirmadas

Colombia: Ospina; Arias, Mina, Mojica, D. Sánchez; Barrios, C. Sánchez, Cuadrado, Lerma, Quintero, Falcao.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Young, Lingard, Henderson; Dele Alli, Sterling, Harry Kane.

El cuadro de Colombia tiene un plantel muy fuerte, aunque podrían sufrir la baja de James Rodríguez, su estrella en el mediocampo, lo que sería un duro golpe para sus aspiraciones. Aun así, tienen un equipo suficientemente poderoso para ser competitivos este martes.

Por su parte, Inglaterra llega a Rusia con la ilusión de ahora sí ser competitivos. Llevan ya varios torneos con planteles poderosos, pero sin poder competir como hubiesen deseado, saben que su afición ya les exige hacer algo importante en un torneo importante. En Brasil 2014 se fueron últimos en su grupos, en la primera ronda.

Cómo ver Colombia vs Inglaterra en vivo por DirecTV Sports (Audio 2)

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Matías Martín

Cómo ver Colombia vs Inglaterra en vivo por DirecTV Sports (Audio 1)

Narración: Arley Londoño

Comentarios: Luis Restrepo, Faryd Mondragón

Colombia vs Inglaterra en vivo por Caracol TV (Colombia)

Narración: Javier Fernández

Comentarios: Javier Hernández Bonett y Gustavo Alfaro

Colombia vs Inglaterra en vivo por RCN (Colombia)

Narración: Eduardo Luis López

Comentarios: Carlos Antonio Vélez y Fernando Niembro

Ver en vivo por TyC Sports el Colombia vs Inglaterra

Narración: Rodolfo de Paoli

Comentarios: Ariel Senosiain

Colombia vs Inglaterra en vivo por TV Pública

Narración: ‘Pollo’ Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por Latina TV

Narración: Jesús Arias

Comentarios: Eddie Fleischman

¿Cómo ver EN DIRECTO Colombia vs Inglaterra en Perú?

Latina: Canal 102

Latina HD: Canal 702

TV Perú: Canal 107

¿Cómo ver por cable el Colombia vs Inglaterra?

DirecTV Sports: Canal 610 (DTSP) Colombia vs. Inglaterra

DirecTV Sports: Canal 610 (DTVS) Colombia vs. Inglaterra

DirecTV Sports: Canal 612 - Mostrará la táctica de Colombia

DirecTV Sports: Canal 614 - Seguirá al jugador de Colombia (James Rodríguez y Radamel Falcao)

DirecTV Sports: Canal 615 - Mostrará la táctica de Inglaterra

DirecTV Sports: Canal 616 - Seguirá al jugador de Inglaterra (Harry Kane)

DirecTV Sports: Canal 617 - Resumen del Colombia vs. Inglaterra (EN VIVO Y DIRECTO)

DirecTV Sports: Canal 610 - Mosaico principal del Colombia vs. Inglaterra

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX A): Mosaico de Colombia

DirecTV Sports: Canal 602 (MIX B); Mosaico de Inglaterra

Caracol (Radio): Canal 982

¿Cómo ver EN DIRECTO Colombia vs Inglaterra en Ecuador?

El partido iniciará a las 13H00 de Ecuador (18H00 GMT) y será transmitido por RTS (4 TV Cable / 185 Directv) y Directv (610 SD / 1610 HD / 4000 4K) para Ecuador.

Ver por TVN y Mega el Colombia vs Inglaterra en Chile

Televisión Nacional de Chile —comúnmente abreviado como TVN— es el servicio de televisión pública de Chile. ( DirecTV, Canal 149 (SD), Canal 1149 (HD) / Movistar TV Canal 119 (SD), Canal 807 (HD) / Claro TV Canal 53 (SD) Canal 553 (HD) / TuVes HD Canal 55 / Entel TV HD Canal 64 (HD).

Ver por SKY Sports el Colombia vs Inglaterra en México

Sky Sports es un canal de televisión por suscripción deportivo mexicano, propiedad de la proveedora satelital Sky México y distribuido en México, Centroamérica y República Dominicana. (Canal 501 (SD), Canal 1501 (HD), Sky Sports 2, Canal 502 (SD), Canal 1502 (HD), Sky Sports 3, Canal 516 (SD), anal 1516 (HD))

Ver por TDN el Colombia vs Inglaterra en México

TDN o Televisa Deportes Network es un canal especializado en deportes. Pertenece a Grupo Televisa, cuya compañía también es dueña de los canales American Network , Bandamax , Canal de las Estrellas, entre otras.

Ver por RCN el Colombia vs Inglaterra

En colombia se puede ver RCN a través de DirecTV (Canal 130 (SD), Canal 1130 (HD)), Claro TV (Canal 108 (SD), Canal 111 (HD)), Movistar TV (Canal 155 (SD), Canal 815 (HD)) y Tigo UNE (Canal 114 (HD)).

Colombia vs Inglaterra por TyC Sports en Argentina

Ver a través de DirecTV por Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD); en InTV a través del Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD).

Ver Colombia vs Inglaterra por Telemundo en USA

La cadena de televisión estadounidense se ha convertido en la cadena de televisión en español número uno, superando a su competidor directo Univisión. Es la cuarta cadena de televisión más vista en Estados Unidos, detrás de NBC, ABC, CBS cadenas anglosajonas de idioma inglés.

¿A qué hora ver el Colombia vs Inglaterra?

Perú: 1.00 p.m.

Colombia: 1.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m..

Ecuador: 1.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Paraguay: 3.00 p.m.

Brasil (Río de Janeiro): 4.00 p.m.

Uruguay: 3.00 p.m.

Venezuela: 2.00 p.m.

Bolivia: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California - Las Vegas): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Dallas, San Antonio, Houston, Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 2.00 p.m.

Estados Unidos (New York, Ohio): 2.00 p.m.

Estados Unidos (Chicago): 1.00 p.m.

México (Ciudad de México DF, CDMX): 1.00 p.m.

México (La Paz): 1.00 p.m.

México (Tijuana): 7.00 p.m.

Costa Rica: 12.00 m.

Nicaragua: 12.00 m.

Honduras: 12.00 m.

Panamá: 1.00 p.m.

República Dominicana: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 2.00 p.m.