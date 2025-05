¿Qué significa tener 1 o 2 remolinos en la cabeza y por qué aparecen?

Los remolinos en la cabeza son formaciones normales en todos los seres humanos, originadas en la etapa embrionaria debido al bulbo piloso, que determina la dirección del cabello. Aunque algunas personas tienen uno o hasta dos remolinos, no afectan la salud. Algunos estudios sugieren que su dirección podría estar asociada con ser diestro o zurdo, aunque no hay consenso científico.

Tener dos remolinos es menos común y está relacionado con la genética. Aunque no existe evidencia de que sea problemático, la cultura popular les atribuye características como tener una personalidad fuerte o traer suerte. En tiempos antiguos, incluso se les daba un significado especial, como en las creencias aztecas.

¿Por qué aparecen los remolinos en la cabeza?

Los remolinos en la cabeza son completamente normales, y no hay evidencias que puedan causar algún tipo de malestar que afecte nuestra salud. Sin embargo, en algunas ocasiones, resultan molestos a la vista.

Este tipo de formación en la cabellera surge en la etapa embrionaria de los seres humanos. Exactamente, se trata del bulbo piloso, el cual a su vez forma la base del folículo, donde las células vivas se dividen y crecen para construir el tallo del cabello. Este bulbo es el principal responsable de que el pelo vaya en una u otra dirección.

Los remolinos en la cabeza se presentan desde la etapa fetal. Foto: composición LR/difusión/Blossom y berry

De acuerdo con la revista Developmental Neuropsychology, el sentido del remolino ha sido asociado con la tendencia de ser diestro o zurdo, por ejemplo, si es que eres de los primeros, dicha característica irá en sentido de las agujas del reloj. En tanto, si no lo eres, irán en contra. No obstante, no hay una conciliación científica. Algunos estudios refieren que no existe una relación, pero otros afirman lo contrario.

¿Qué significa tener 1 o 2 remolinos en la cabeza?

Puede causar cierta conmoción entre las personas observar que algunos individuos cuenten con más de un remolino o coronilla. Esta característica tiene como base la genética en la etapa de formación fetal.

La aparición de remolinos tiene como base la genética en la etapa de formación fetal. Foto: La Villa Bebé

Ahora, en relación con portar 2, no existe evidencia científica que diga la causa, tampoco que mencione algún riesgo. Sin embargo, la cultura popular ha dotado características específicas a quienes los tengan. De ese modo, se dice que llevarán mucha suerte y serán de personalidad muy fuerte.

La presencia de dos remolinos en la cabeza ha sido asociada con ritos religiosos, por ejemplo al dios de lpa lluvia en México. Foto: composición La República/NeoMexicanismos/difusión

La historia también da algunas luces sobre qué sucedía con los niños con dos coronillas. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban a dichos infantes en honor al Tlaloc, dios de la lluvia.

¿Qué tan común es tener dos remolinos en la cabeza?

Aunque tener dos remolinos en la cabeza no es algo de qué preocuparse, no es tan común de lo que parece. En la cultura popular, se dice que aquellos niños que poseen dos remolinos podrían mostrar una conducta más intensa que la de sus compañeros.

¿En qué lugares pueden aparecer los remolinos de la cabeza?

Los remolinos aparecen principalmente en la zona de la coronilla. Si bien es la área más común en la que se presentan, no es la única parte, ya que en ocasiones se registran en la parte del flequillo o en uno de los lados de la cabeza.