¡Últimos días para cobrar la Renta Ciudadana 2025!: verifica la fecha límite para no perder el subsidio de Prosperidad Social

El programa Renta Ciudadana 2025, liderado por Prosperidad Social, continúa siendo un soporte esencial para miles de familias en Colombia. Este subsidio, diseñado para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, está en su sexto ciclo de pagos y los beneficiarios deben estar atentos a las fechas límites para no perder el acceso a su transferencia.

Con el fin de garantizar que todos los beneficiarios reciban su ayuda económica, Prosperidad Social ha recordado las vías oficiales para verificar la disponibilidad del giro. Este programa, que es parte de las estrategias de apoyo social en Colombia, busca cerrar las brechas de desigualdad y garantizar que los subsidios lleguen a quienes más lo necesitan.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar la Renta Ciudadana 2025?

La entidad ha confirmado que los beneficiarios tienen hasta el 30 de enero de 2025 para retirar el dinero correspondiente al Ciclo 6 de la Renta Ciudadana. Esta fecha aplica tanto para quienes reciben el subsidio mediante cuentas bancarias como para aquellos que lo retiran a través de giros.

Es crucial que los beneficiarios realicen el cobro antes de esta fecha límite para no perder el subsidio. Si aún no has reclamado tu transferencia, verifica tu situación lo antes posible utilizando los canales oficiales de Prosperidad Social.

¿Cómo saber si llegó mi giro de Renta Ciudadana 2025 al Banco Agrario?

Para saber si tu subsidio de Renta Ciudadana 2025 está disponible, Prosperidad Social ha habilitado diversos mecanismos. El Banco Agrario es el encargado de gestionar muchos de estos pagos, y puedes confirmar si el dinero está listo para retiro de las siguientes formas:

Consulta en línea: accede al portal oficial del Banco Agrario (consultar aquí) e ingresa tu número de identificación para verificar si tienes un giro asignado Notificación por mensaje de texto: si eres beneficiario, recibirás un SMS en tu celular informándote sobre la disponibilidad de tu giro y los pasos para reclamarlo Oficinas del Banco Agrario: visita una sucursal con tu cédula de ciudadanía para preguntar por tu situación. El personal del banco te ayudará a resolver cualquier inquietud relacionada con el subsidio Llamadas Telefónicas: comunícate con el Banco Agrario al número nacional 018000915000 para confirmar el estado de tu transferencia.

¿Cómo consultar con cédula si soy beneficiario de la Renta Ciudadana 2025?

Prosperidad Social ha establecido varios canales oficiales para que los beneficiarios puedan verificar si son parte del programa y tienen un giro disponible. Estos son los pasos más efectivos para realizar la consulta:

Portal de Prosperidad Social: ingresa al sitio web oficial del programa y utiliza tu número de cédula para consultar tu estado como beneficiario Línea telefónica de atención: llama al número 601 379 4840 o a la línea gratuita 01 8000 951100 para obtener información personalizada sobre tu caso Canal de WhatsApp: envía un mensaje al número oficial de Prosperidad Social, 318 806 73 29. Este canal te permite resolver dudas de manera rápida y directa Chat SMS Código 85594: este es otro medio confiable para verificar tu estado como beneficiario del subsidio.

Es importante que utilices únicamente los canales oficiales para evitar caer en fraudes. Prosperidad Social ha advertido que no existen intermediarios ni gestores externos autorizados para manejar la información de los subsidios. Ante cualquier duda, comunícate directamente con la entidad.