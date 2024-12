Los 3 únicos bonos que Prosperidad Social seguirá pagando en 2025: qué familias cobran los beneficios y montos

Solo tres de los bonos de Prosperidad Social seguirán siendo pagados durante el año 2025, comunicó Gustavo Bolívar. Lastimosamente, el director de la institución reveló que el Gobierno de Colombia suspendió la entrega de algunos de los subsidios que los ciudadanos normalmente recibían.

La decisión ha generado preocupación entre los beneficiarios de los programas sociales, quienes dependen de estos apoyos para mantener a sus familias. Sin embargo, no todos los bonos de Prosperidad Social se verán afectados.

¿Cuáles son los 3 únicos bonos que Prosperidad Social seguirá pagando en 2025?

Prosperidad Social solo pagará los siguientes bonos durante el 2025, según adelantó Bolívar:

Renta Ciudadana (valoración del cuidado) : bono para las familias del grupo A del Sisben IV con hijos menores de 6 años y personas que sufran de alguna discapacidad

: bono para las familias del grupo A del Sisben IV con hijos menores de 6 años y personas que sufran de alguna discapacidad Colombia Mayor : bono para los adultos mayores que no cobren una pensión y viven en condiciones de extrema pobreza

: bono para los adultos mayores que no cobren una pensión y viven en condiciones de extrema pobreza Devolución del IVA: bono para los hogares más pobres del país que busca reducir el costo del cobro del impuesto sobre las ventas IVA.

Montos de los bonos de Prosperidad Social en 2025

Estos son los montos de los bonos que Prosperidad Social pagará durante el año 2025:

Renta Ciudadana (valoración del cuidado): un máximo de 500.000 pesos colombianos

Colombia Mayor: 80.000 pesos (personas que tengan menos de 80 años) y 225.000 pesos (mayores de 80 años)

(personas que tengan menos de 80 años) y (mayores de 80 años) Devolución del IVA: 100.000 pesos colombianos.

¿Por qué Prosperidad Social ya no pagará algunos bonos?

Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, confirmó que se dejarán de pagar algunos bonos por recortes en el presupuesto. El dirigente enfatizó que la baja recaudación y la negación de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso ha limitado los recursos disponibles.

"Hay personas que me culpan por los no pagos de Colombia sin Hambre. Entiendo la rabia. He sido el principal defensor de todos ustedes. Este recorte nos quitó 1.7 billones de pesos. Por esto, no puedo pagar todo lo que estaba estipulado. No es porque me haya robado la plata o la haya malgastado. Dependo de lo que me gira el Ministerio de Hacienda. Lo único que se paga completamente es IVA", anunció Bolívar a través de sus redes sociales.

El mandamás de Prosperidad Social advirtió que el bajo recaudo de fondos del Gobierno se debe a diversos factores. Asimismo, indicó que la caída de la Ley de Financiamiento no es culpa suya ni del presidente Gustavo Petro.

"El recorte sucede por el bajo recaudo, que se debe por las tasas de interés muy altas y demás. Asimismo, que el Congreso niegue la Ley de Financiamiento causa un recorte. Ni de Prosperidad ni de Gustavo Bolívar depende esto. Para el año que viene habrá más recorte", dio a conocer.

Ante la mencionada situación, Bolívar instó a los afectados a trabajar y generar emprendimientos. En el video, aseguró que se proporcionarán herramientas para ayudar a las personas a encontrar empleo y mejorar su situación económica.

"Tienen que organizarse y trabajar. Les vamos a dar las herramientas, la asesoría y el crédito", señaló.