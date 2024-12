La mala noticia para los beneficiarios de Prosperidad Social: estos son los subsidios que no llegarían a pagarse en 2025

El 2025 se acerca y con ello surgen muchas interrogantes sobre el futuro de los programas sociales de Prosperidad Social que actualmente apoyan a millones de colombianos. Entre ellos, Renta Ciudadana, la Devolución del IVA y otros subsidios que han sido clave para la economía de las familias más vulnerables en los últimos años; sin embargo, tendrán significativos cambios en el 2025, según informó Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

La situación económica del país ha obligado al gobierno colombiano a realizar ajustes en los programas sociales más importantes, como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven. Según Prosperidad Social, estos subsidios, que benefician a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad, sufrirán recortes debido a una drástica reducción en el presupuesto para 2025.

¿Cuáles son las malas noticias de Prosperidad Social sobre los subsidios?

Prosperidad Social no tendrá nuevo presupuesto para el 2025. La entidad colombiana contaba con un presupuesto de 9 billones de pesos en 2024, pero para 2025, este se verá reducido a 5.3 billones de pesos, lo que representa una caída considerable en los recursos destinados a los programas sociales. En su rendición de cuentas, Bolívar reconoció que este recorte afectará algunos de los subsidios, aunque destacó que Renta Ciudadana y Colombia Mayor no serán recortados, al menos no en lo que respecta a madres cabeza de hogar y adultos mayores sin pensión.

“El presidente nos ha pedido que, por ningún motivo, se toque Renta Ciudadana en los casos de madres cabeza de hogar y adultos mayores, esos dos sectores no se van a tocar, pero en los demás sí tendremos que hacer recortes”, afirmó Bolívar durante su intervención en Cartagena.

¿Qué Pasará con cada subsidio de Prosperidad Social?

Renta Ciudadana, que busca apoyar a los hogares más vulnerables, tendrá ajustes, pero las madres cabeza de hogar seguirán recibiendo el subsidio sin cambios. Esta línea de atención beneficiará a hogares con niños menores de 6 años o personas con discapacidad, principalmente en hogares monoparentales. La línea de Colombia sin Hambre, que apoya a los hogares del grupo A del Sisbén IV con niños menores de 18 años, también permanecerá. Sin embargo, las otras líneas del programa podrían verse afectadas.

El subsidio Colombia Mayor, destinado a los adultos mayores sin pensión, también se mantendrá sin alteraciones, garantizando el apoyo a este grupo vulnerable.

En cambio, el programa Renta Joven y la Devolución del IVA serán los más afectados por el recorte presupuestal. Renta Joven, que entrega un subsidio a los jóvenes estudiantes de universidades y el Sena, podría sufrir una reducción en el número de beneficiarios o en los montos asignados. Lo mismo ocurre con Devolución del IVA, que ofrece un alivio económico a las familias más pobres como compensación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aunque el director de Prosperidad Social mencionó que se están evaluando posibles cambios en este programa, no está claro aún si se mantendrá tal como está.