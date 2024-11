Pico y Placa en Bucaramanga: ¿cuáles serán las restricciones para vehículos hoy, 8 de noviembre?

El Pico y Placa en Bucaramanga se aplica de lunes a sábado, con horarios diferenciados. De lunes a viernes, la restricción es de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Foto: composición LR

El nuevo esquema de Pico y Placa en Bucaramanga, implementado desde el 1 de octubre, establece restricciones para los vehículos según la terminación de sus placas. Este viernes 8 de noviembre, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular durante el horario establecido.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha informado que la medida afecta a todos los vehículos de servicio particular y público, exceptuando los taxis, que cuentan con un esquema diferente. La restricción se extiende hasta los sábados, con horarios específicos que buscan reducir la congestión vehicular en la ciudad. Desde la implementación de la Resolución 626 de 2023, el Pico y Placa en Bucaramanga ha sufrido cambios. Este nuevo modelo se rotará cada tres meses, lo que implica que los ciudadanos deben estar atentos a las modificaciones que se realicen en el futuro y no se vean perjudicados.

Días y horarios para saber qué vehículos podrán circular al iniciar la medida Pico y Placa. Foto: Inmobiliaria Alianza

Detalles del Pico y Placa en Bucaramanga

Esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la contaminación.

Funcionamiento del Pico y Placa hasta el 30 de septiembre de 2024

Hasta el 30 de septiembre del presente año, el Pico y Placa en Bucaramanga operaba de la siguiente manera:

Restricciones para el viernes 8 de noviembre

Para este viernes 8 de noviembre, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Además, los taxis que terminen en 9 y 0 tendrán restricciones desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Es fundamental que los conductores respeten estas normas para evitar sanciones y contribuir a la mejora del tráfico en Bucaramanga.