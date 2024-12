El programa Supérate informó este sábado que la tradicional "Brisita Navideña" será entregada directamente a los hogares de los beneficiarios. Esta ayuda consistirá en una tarjeta Mastercard, la cual podrá ser utilizada para retirar un monto de 1,500 pesos.

Este esfuerzo tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables durante las festividades de fin de año. No te pierdas más detalles sobre cómo este programa busca impactar a los beneficiarios. Sin embargo, muchos ciudadanos dominicanos no saben qué hacer si no se encuentran en casa al momento de la entrega del bono. Aquí te dejamos todos los detalles que necesitas saber para estas situaciones.

No me encuentro en casa para el Bono Navideño 2024: ¿qué puedo hacer?

En caso de que la persona no se encuentre en su hogar durante la primera visita, las brigadas de colaboradores procederán a realizar una segunda visita, tal como lo informó la directora de Comunicaciones, Lily Luciano.

Además, para garantizar la seguridad y confianza de los beneficiarios, quienes estarán a cargo de la entrega del bono estarán completamente identificados. Los encargados de realizar las entregas llevarán consigo gorras, carnet y camisetas distintivas de la entidad Superaté.

¿Qué hacer si ya tengo mi tarjeta para el Bono Navideño 2024?

Una vez los beneficiarios reciban su tarjeta, deberán activarla llamando al número 809-920-2004 antes de comenzar a utilizarla. Le recordamos que el Bono Navideño estará disponible hasta el 30 de junio de 2025 en República Dominicana.

En 2024, el gobierno de Luis Abinader entregará 3 millones de Bonos Navideños, los cuales serán distribuidos a través del Gabinete de Políticas Sociales, el Plan Social de la Presidencia, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y el programa Supérate.

¿Cómo sé que me va a llegar el Bono Navideño 2024?

Gloria Reyes estableció que el hecho de que una persona aparezca en la plataforma de consulta del Bono Navideño 2024 no significa que sea beneficiaria de este apoyo económico otorgado por el Gobierno, como ocurrió con varias figuras públicas. La plataforma digital de verificación se alimenta con el filtro de la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) , y si una persona no está cotizando, es decir, si está desempleada, desocupada o pensionada, no hay forma de filtrar esa información. Por esta razón, algunas personas han aparecido en la plataforma, pero no califican para recibir La Brisita Navideña.

Gloria Reyes reiteró que para ser elegible, el beneficiario o beneficiaria debe cumplir con ciertos requisitos, como estar desempleado/a o percibir un salario formalizado por la TSS que no supere los 30,000 pesos mensuales.

Bono Navideño 2024: Consulta con tu cédula si eres beneficiario

Si deseas conocer si serás uno de los beneficiarios del Bono Navideño 2024, te ofrecemos los pasos para verificar si has sido seleccionado:

Ingresa al sitio web oficial: bononavidad.presidencia.gob.do. Introduce tu número de cédula. Completa el código captcha. Haz clic en "consultar" para obtener los resultados.

Requisitos para cobrar el Bono Navideño 2024

Para ser elegible para el Bono Navideño 2024, el Gobierno de la República Dominicana ha establecido ciertos requisitos que deben cumplirse, garantizando que la ayuda llegue a quienes más lo necesiten. Los principales criterios son los siguientes: