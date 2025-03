Licencia de pesca en Florida: requisitos clave, precios y cómo solicitarla legalmente en 2025

Florida, conocida por sus abundantes recursos naturales, es uno de los destinos más populares del país para la pesca deportiva y recreativa. Sus costas, lagos y ríos atraen cada año a miles de residentes y visitantes que buscan disfrutar de esta actividad al aire libre, ya sea en aguas dulces o saladas. Sin embargo, para practicarla legalmente, es fundamental cumplir con las normativas establecidas por el estado.

Conservar la biodiversidad acuática y mantener la sostenibilidad de las especies marinas y de agua dulce son prioridades para las autoridades. Por eso, el estado exige a la mayoría de las personas obtener una licencia de pesca válida antes de lanzar la caña. Esta medida, además de ser un requisito legal, contribuye a la protección de los ecosistemas y al financiamiento de programas de conservación.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de pesca en Florida?

Según la plataforma oficial TakeMeFishing.org, toda persona mayor de 16 años debe contar con una licencia de pesca válida para pescar en aguas dulces o saladas del estado, ya sea residente o visitante. Sin embargo, existen condiciones específicas que determinan quiénes están obligados a solicitarla y quiénes están exentos.

Tener 16 años o más (residentes y no residentes).

(residentes y no residentes). Contar con una identificación válida al momento de la compra de la licencia.

al momento de la compra de la licencia. Seleccionar el tipo de licencia según el entorno: agua dulce, agua salada o combinada .

. Realizar la solicitud a través de canales oficiales como GoOutdoorsFlorida.com, tiendas autorizadas o por teléfono.

Exentos: menores de 16 años, adultos mayores de 65 años residentes, y personas que pescan desde propiedad privada.

Precios de la licencia de pesca en Florida en 2025

De acuerdo con la misma fuente, TakeMeFishing.org, el precio de las licencias varía dependiendo del tipo de licencia, la duración y si el solicitante es residente o no del estado. Los costos están sujetos a actualizaciones anuales por parte de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

Tarifas aproximadas para 2025:

Residente - Licencia anual de agua dulce o salada : US$17

: US$17 Residente - Licencia combinada agua dulce y salada : US$32.50

: US$32.50 No residente - Licencia por 3 días : US$17

: US$17 No residente - Licencia por 7 días : US$30

: US$30 No residente - Licencia anual : US$47

: US$47 Licencias adicionales: pueden requerirse para especies específicas como langosta o tarpon.

¿Cuáles son las multas por pescar sin licencia en Florida?

Pescar sin licencia en Florida no solo es una violación de la ley, sino que puede acarrear consecuencias legales y económicas. Según TakeMeFishing.org, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission puede imponer multas si una persona es sorprendida pescando sin la documentación requerida, incluso si no retiene ningún pez.