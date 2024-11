Raúl García Bobbio, el escritor peruano que fusiona mitología y música en su novela ‘Ishtar’

El ensayista y comunicador peruano Raúl García Bobbio ha hecho su debut literario con ‘Ishtar’, una novela de ficción. Esta obra solo refleja una profunda reflexión sobre su fascinación por las antiguas culturas y mitologías, una pasión que lo acompaña desde su niñez.



La pasión de Raúl García Bobbio llevada a la literatura



Desde joven, García Bobbio quedó cautivado por los relatos de dioses, héroes y civilizaciones, los cuales le ofrecían visiones distintas del mundo. Su interés por el arte, la música y los videojuegos como Age of Empires y Age of Mythology lo impulsó a investigar, no solo textos históricos, sino también las expresiones artísticas dejadas por esas culturas.

"Creo que en esa diversidad cultural está el alma de la humanidad. Explorar estas culturas es una forma de conectar con algo más grande", reflexiona García Bobbio sobre lo que lo inspira.



‘Ishtar’ nace de una interrogante profunda: ¿qué sucedería si la persona que buscamos para sentirnos vivos fuera, en realidad, una creación nuestra? Partiendo de esta premisa, García Bobbio comenzó a explorar la figura mística de la Tulpa, de la espiritualidad europea. Aunque en un principio pensó en crear una obra de teatro musicalizada, las dificultades en su producción lo llevaron a transformar Ishtar en una novela.



Cuál fue el proceso de escritura de ‘Ishtar’



El proceso de escritura estuvo lleno de retos. A pesar de su experiencia como comunicador y ensayista, adaptar su visión audiovisual al formato de ficción literaria fue todo un desafío. "Es como aprender a escalar una montaña dos veces, pero valió la pena", admite el autor. Los lectores que han tenido la oportunidad de leer su obra destacan la naturaleza visual de su narrativa, influenciada por cineastas como David Lynch y Akira Kurosawa.

Con ‘Ishtar’, García Bobbio busca transmitir un mensaje claro y esperanzador: "No importa lo que pase, nunca dejes de soñar". Aunque la vida esté llena de altibajos, el acto de soñar es lo que nos mantiene vivos como seres humanos.



Con una mente repleta de historias por contar, Raúl García Bobbio promete seguir compartiendo sus relatos con los lectores. "Tengo un millón de historias en la cabeza, así que espero poder seguir creando y narrando en el futuro", concluye con entusiasmo.



‘Ishtar’ ya está disponible en librerías y plataformas digitales, y los primeros ecos de la banda sonora serán lanzados muy pronto.