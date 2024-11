Resultados y clasificación de la Conference League

Resultados de los partidos de este jueves en la Conference League y clasificación:

Omonia Nicosia (CYP) - Legia Varsovia (POL) 0 - 3

FC Noah (ARM) - Víkingur Reykjavik (ISL) 0 - 0

Dynamo Minsk (BLR) - Copenhague (DEN) 1 - 2

Olimpija Ljubljana (SLO) - Larne (NIR) 1 - 0

Mlada Boleslav (CZE) - Betis (ESP) 2 - 1

Rapid Viena (AUT) - Shamrock Rovers (IRL) 1 - 1

Fiorentina (ITA) - Pafos FC (CYP) 3 - 2

Lugano (SUI) - Gante (BEL) 2 - 0

Astana (KAZ) - Vitoria Guimaraes (POR) 1 - 1

Panathinaïkos (GRE) - HJK Helsinki (FIN) 1 - 0

Molde (NOR) - APOEL Nicosia (CYP) 0 - 1

Círculo Brujas (BEL) - Heart of Midlothian (SCO) 2 - 0

Heidenheim (GER) - Chelsea (ENG) 0 - 2

Saint-Gall (SUI) - TSC Backa Topola (SRB) 2 - 2

Celje (SLO) - Jagiellonia (POL) 3 - 3

Borac Banja Luka (BIH) - Linz (AUT) 2 - 1

The New Saints (WAL) - Djurgårdens IF (SWE) 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P Gf Gc Dif

1. Chelsea (ENG) 12 4 4 0 0 18 3 15

2. Legia Varsovia (POL) 12 4 4 0 0 11 0 11

3. Jagiellonia (POL) 10 4 3 1 0 10 4 6

4. Rapid Vienne (AUT) 10 4 3 1 0 7 2 5

5. Vitoria Guimaraes (POR) 10 4 3 1 0 8 4 4

6. Fiorentina (ITA) 9 4 3 0 1 10 6 4

7. Olimpija Ljubljana (SLO) 9 4 3 0 1 6 2 4

8. Lugano (SUI) 9 4 3 0 1 7 4 3

9. Heidenheim (GER) 9 4 3 0 1 5 3 2

10. Shamrock Rovers (IRL) 8 4 2 2 0 8 4 4

11. Cercle Bruges (BEL) 7 4 2 1 1 9 5 4

12. Djurgårdens IF (SWE) 7 4 2 1 1 6 5 1

13. APOEL Nicosia (CYP) 7 4 2 1 1 4 3 1

14. Víkingur Reykjavik (ISL) 7 4 2 1 1 5 5 0

15. Borac Banja Luka (BIH) 7 4 2 1 1 4 4 0

16. Pafos FC (CYP) 6 4 2 0 2 7 5 2

17. Heart of Midlothian (SCO) 6 4 2 0 2 4 5 -1

18. Gante (BEL) 6 4 2 0 2 5 7 -2

19. Copenhague (DEN) 5 4 1 2 1 6 6 0

20. Celje (SLO) 4 4 1 1 2 10 9 1

21. TSC Backa Topola (SRB) 4 4 1 1 2 6 7 -1

22. Betis (ESP) 4 4 1 1 2 4 5 -1

23. Astana (KAZ) 4 4 1 1 2 2 4 -2

24. Panathinaïkos (GRE) 4 4 1 1 2 4 7 -3

25. Saint-Gall (SUI) 4 4 1 1 2 8 13 -5

26. FC Noah (ARM) 4 4 1 1 2 2 9 -7

27. Molde (NOR) 3 4 1 0 3 4 6 -2

28. Omonia Nicosia (CYP) 3 4 1 0 3 4 6 -2

29. The New Saints (WAL) 3 4 1 0 3 3 5 -2

30. Mlada Boleslav (CZE) 3 4 1 0 3 3 6 -3

31. HJK Helsinki (FIN) 3 4 1 0 3 1 6 -5

32. Linz (AUT) 2 4 0 2 2 3 6 -3

33. Basaksehir (TUR) 2 4 0 2 2 5 10 -5

34. Petrocub-Hîncesti (MDA) 1 4 0 1 3 2 10 -8

35. Dynamo Minsk (BLR) 0 4 0 0 4 2 9 -7

36. Larne (NIR) 0 4 0 0 4 2 10 -8

Nota: Cada equipo juega contra seis adversarios distintos (tres partidos en casa y tres fuera). Los ocho primeros se clasifican para la fase de eliminación directa y los clasificados entre la novena y la 24ª posición juegan una repesca de clasificación a octavos. Los equipos que terminen más allá de la 24ª posición quedan eliminados.

