Charles Darwin: Hace 184 años el padre de la evolución llegaba al Perú

El naturalista inglés Charles Darwin fue uno de los científicos más influyentes de la teoría de la evolución de las especies en el mundo. Sin embargo, es poco conocida su visita a nuestro país durante su juventud, y quizá lo sea por las agudas observaciones que hizo sobre nuestra sociedad como manifiesta en el capítulo XVI de su célebre bitácora “The Voyage of the Beagle” (“El viaje del Beagle”).

En aquella ocasión, el buque HMS Beagle partió el 27 de diciembre de 1831 del puerto de Devonport, dique naval de Plymouth (Inglaterra), con el objetivo de continuar con los trabajos cartográficos de la costa sudamericana durante dos años, que se convertirían finalmente en cinco.

El capitán FitzRoy, responsable del navío, había encargado la presencia de un científico no retribuido durante la expedición, situación que fue aprovechada por un joven Charles Darwin que vio en esta una oportunidad para recorrer el mundo y engrosar sus conocimientos sobre botánica. Así fue como en su camino desde la Patagonia llegó a Lima el 19 de julio de 1835.

Darwin describe Lima como una ciudad en ruinas

Al momento que Darwin llega a la capital, en el Perú se libraba la lucha entre Santa Cruz, Gamarra, Orbegoso y Salaverry por el poder. Este último, mediante decreto, le había declarado “guerra a muerte” a Santa Cruz y Darwin pudo ver que las tropas formadas en la plaza mayor durante el Te Deum de Fiestas Patrias no enarbolaban nuestra bandera bicolor sino los pabellones negros de Salaverry.

En sus bitácoras, Darwin señala que “Lima se encuentra en un miserable estado de ruina: prácticamente las calles no están pavimentadas; y montones de suciedad se apilan en todas las direcciones, en los que gallinazos negros, sumisos como aves de corral, levantan pedazos de carroña”.

No obstante, resaltó el número de iglesias de "carácter original" que aún quedaban en la ciudad, y hasta se dio tiempo para la isla de San Lorenzo y algunas huacas. Sabemos de cualquier forma que con las personas de la capital prefirió no tener demasiado contacto por tratarse de un hombre de ciencia ceñido a los objetivos de la misión.

A su partida, el naturalista lanzó duros calificativos contra el puerto del Callao al que consideró "un pequeño puerto marítimo, mal construido y asqueroso, de atmósfera cargada de malos olores. Aquel peculiar, que puede percibirse en casi cada pueblo entre los trópicos es aquí muy fuerte”.

El origen de las especies

Aun con todos lo problemas que encontró en Perú y otros países de la región, el naturalista inglés se referiría a este viaje como “el acontecimiento más importante de su vida”, que le sirvió de inspiración para formular su famosa teoría de la evolución biológica por selección natural. Sin lugar a dudas, una oportunidad para reflexionar si la criticada sociedad que el inglés encontró a su paso terminó realmente de "evolucionar" para nuestro bien hasta el día de hoy.